Компания Xiaomi выпустила новый очиститель воздуха от Zhimi. Его можно использовать весь день, ведь потребление энергии составляет всего 48 Вт.

Об этом пишет prostotech.com.

Стоимость очистителя около 238 долларов (6200 гривен).

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Его воздушная система оснащена большим диаметром труб 230 мм с центробежным вентилем с передним входом. Он поставляется с встроенным бесколлекторным двигателем постоянного тока мощностью 1030 об/мин, который может обеспечить объем свежего воздуха 220 м3/час.

Очиститель Zhimi работает по принципу микро-положительного обмена давлением, чтобы непрерывно подавать свежий воздух в помещение.

Также новинка работает практически бесшумно – максимальный уровень шума составляет 26,1 дБ.

Xiaomi Zhimi также имеет встроенный 3-кратный прогрессивный фильтр, который может блокировать вредные вещества.

Очиститель воздуха Xiaomi Zhimi