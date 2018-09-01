Xiaomi выпустила специальные очки для водителей: в чем их "фишка"

Китайская компания Xiaomi решила выпустить специальные очки для водителей и гонщиков Turok Steinhardt Driving Glass. Как утверждают разработчики, очки помогают водителям в условиях плохой видимости.

Об этом пишет Gizmochina.



Интересно, что очки можно настраивать под пользователя, регулируя носовые накладки и дужки. Благодаря специальной технологии, очки могут учитывать расширение зрачков и невысокую глубину резкости в темноте, что позволяет видеть картинку более четко при любом освещении.

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Кроме того, очки имеют специальное покрытие, которое может уменьшить блики от автомобильных фар, уличных фонарей и водных поверхностей до 64%. Также это покрытие увеличивает диапазон просмотра на 43% по сравнению с другими очками.



Turok Steinhardt Driving Glass уже доступны для покупки на Xiaomi Youpin. Их стоимость 199 юаней (это 29 долларов или 800 гривен).

Очки имеют специальное покрытие и регулируются под пользователя

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