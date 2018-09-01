14:17
1 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • воскресенье
    30°C 14°C
  • понедельник
    30°C 14°C
  • вторник
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Медведев и фокус с исчезновением. Не пытайтесь покинуть Омск
Вєсті Кремля
21:28, 31 августа
Вести.UA. Белорусский Олег Ляшко. Враг Луценко – друг Порошенко
Вєсті.UA
20:50, 31 августа
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Xiaomi выпустила специальные очки для водителей: в чем их "фишка"

376 Читати новину українською
Очки для водителей от Xiaomi
Очки для водителей от Xiaomi / gizmochina.com

Китайская компания Xiaomi решила выпустить специальные очки для водителей и гонщиков Turok Steinhardt Driving Glass. Как утверждают разработчики, очки помогают водителям в условиях плохой видимости.

Об этом пишет Gizmochina.

Интересно, что очки можно настраивать под пользователя, регулируя носовые накладки и дужки. Благодаря специальной технологии, очки могут учитывать расширение зрачков и невысокую глубину резкости в темноте, что позволяет видеть картинку более четко при любом освещении.

Читайте также: 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят

Кроме того, очки имеют специальное покрытие, которое может уменьшить блики от автомобильных фар, уличных фонарей и водных поверхностей до 64%. Также это покрытие увеличивает диапазон просмотра на 43% по сравнению с другими очками.

Turok Steinhardt Driving Glass уже доступны для покупки на Xiaomi Youpin. Их стоимость 199 юаней (это 29 долларов или 800 гривен).

Turok Steinhardt Driving Glass.

Очки имеют специальное покрытие и регулируются под пользователя

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
сегодня, 12:01 Українська мова суттєво відрізняється від російської – докази
Блог Соцмережі
Убийство Александра Захарченко: последние новости
сегодня, 10:45 Убийство Александра Захарченко: последние новости
Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
сегодня, 10:42 Смерть Захарченка: подробиці та майбутнє "ДНР"
Олексій Чибісов
Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
сегодня, 08:46 Почему многие луганские пенсионеры не особо стремятся к окончанию войны?
Ольга Черненко
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
31 августа, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет
 12 августа , 11:25
Xiaomi Mi Band 3 можно заказать в Украине: сколько стоит фитнес-браслет
 28 июня , 15:03
Xiaomi объявила о подорожании продукции, однако оно коснется не всех
 30 апреля , 19:09
Интересный аксессуар от Nopixgo эффективно отпугивает комаров
 сегодня , 14:02
Xiaomi представила устройство, которое спасет от боли в спине
 3 сентября , 09:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук