14:47
23 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
14°C 11°C
  • воскресенье
    20°C 11°C
  • понедельник
    22°C 12°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Горячая болельщица. Байкерский шедевр
Вєсті Кремля
00:34, сегодня
Вести.UA. Пожизненное заключение Порошенко. Торжественное открытие банкомата
Вєсті.UA
00:55, сегодня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, 22 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить Все. Будни детских садов
Згадати все
09:48, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Xiaomi выпустила умный скейтборд по очень доступной цене

27 Читати новину українською
Скейтборд Acton Smart Electric Skateboard
Скейтборд Acton Smart Electric Skateboard / gizchina.com

Китайская компания Xiaomi вновь представила интересный гаджет – умный электрический скейтборд с дальностью хода 12 км. Новинку назвали Acton Smart Electric Skateboard.

Об этом информирует Gizchina.

Новинка появилась на площадке коллективного финансирования. Предварительный заказ скейтборда стоит 155 долларов, это чуть больше 4 тысяч гривен.

Читайте также: Украинцы создали рюкзак, который увеличивается в 4 раза: как он работает

Новинка создана из авиационного алюминиевого сплава и с использованием дерева канадского клена. Доска может выдержать пользователя весом до 100 кг.

В настройках можно установить максимальную скорость и торможение. Устройством можно управлять дистанционно, а также установить светодиодную подсветку. Двигатель мощностью 500 Вт разгоняет скейтборд до скорости более 22 км/час. Скейтборд можно полностью зарядить за 90 минут.

Скейтборд Acton Smart Electric Skateboard
Умный скейтборд Acton Smart Electric Skateboard

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Гаджеты Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как сэкономить на мойке посуды
22 июня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук