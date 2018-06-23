Xiaomi выпустила умный скейтборд по очень доступной цене

Китайская компания Xiaomi вновь представила интересный гаджет – умный электрический скейтборд с дальностью хода 12 км. Новинку назвали Acton Smart Electric Skateboard.

Об этом информирует Gizchina.

Новинка появилась на площадке коллективного финансирования. Предварительный заказ скейтборда стоит 155 долларов, это чуть больше 4 тысяч гривен.

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Новинка создана из авиационного алюминиевого сплава и с использованием дерева канадского клена. Доска может выдержать пользователя весом до 100 кг.

В настройках можно установить максимальную скорость и торможение. Устройством можно управлять дистанционно, а также установить светодиодную подсветку. Двигатель мощностью 500 Вт разгоняет скейтборд до скорости более 22 км/час. Скейтборд можно полностью зарядить за 90 минут.



Умный скейтборд Acton Smart Electric Skateboard

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