Xiaomi выпустит игровой ноутбук

Компания Xiaomi готовит выход новой модели ноутбука Mi Notebook Air. Ноутбук уже прошел сертификацию 3C (базовая сертификация безопасности) в Китае.

Об этом сообщает Gizmochina.

Производителем является дочерняя компания Xiaomi – Tianmi limited.

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Спецификация новинки касается зарядки с индексом ADC180TM. Так, при максимальных выходных параметрах 19.5 В/9.23 А мощность составляет 179 Вт, то есть ноутбук содержит мощное "игровое железо". При этом другие детали спецификации ноутбука Xiaomi пока не сообщают.

Такой же блок питания на 179 используется, например, в игровом ультрабуке MSI GS73VR 7RG с четырехъядерным Intel Core i7-7700HQ и дискретной графикой NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q.

Впервые Xiaomi анонсировала Mi Notebook Air в августе 2016 года. Модель была настоящим конкурентом Apple iPad Air с гладким дизайном.

По предварительным прогнозам, новое поколение Mi Notebook Air будет представлено в середине 2018 года.