Xiaomi заинтриговала еще одним ярким тизером: что готовит компания

Компания Xiaomi продолжает интриговать, представляя фанам все новые интересные тизеры относительно нового продукта. Так, в этом розу корпорация обнародовала постер с игровой видеокартой.

Об этом сообщает prostotech.com.



Очевидно, эту видеокарту от Nvidia получит новый игровой "монстр" – на ноутбук, на который Xiaomi намекала в предыдущем тизере.

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На новом рекламном плакате Xiaomi намекает, что видеокарта станет идеальным решением для нового "игрового монстра", и это именно то, чего требует каждый игрок.

Новый ноутбук от Xiaomi получит видеокарту от Nvidia



Вероятно, новый игровой ноутбук Xiaomi получит видеокарту GTX1060 и мощную GTX 1070. Сейчас больше подробностей нет.



Официальная презентация нового ноутбука должна состояться через 4 дня.

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