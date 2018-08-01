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Xiaomi заинтриговала еще одним ярким тизером: что готовит компания

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Xiaomi заинтриговала еще одним ярким тизером
Xiaomi заинтриговала еще одним ярким тизером / Фото из открытых источников

Компания Xiaomi продолжает интриговать, представляя фанам все новые интересные тизеры относительно нового продукта. Так, в этом розу корпорация обнародовала постер с игровой видеокартой.

Об этом сообщает prostotech.com.

Очевидно, эту видеокарту от Nvidia получит новый игровой "монстр" – на ноутбук, на который Xiaomi намекала в предыдущем тизере.

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На новом рекламном плакате Xiaomi намекает, что видеокарта станет идеальным решением для нового "игрового монстра", и это именно то, чего требует каждый игрок.

Xiaomi готує ігровий ноутбук

Новый ноутбук от Xiaomi получит видеокарту от Nvidia

Вероятно, новый игровой ноутбук Xiaomi получит видеокарту GTX1060 и мощную GTX 1070. Сейчас больше подробностей нет.

Официальная презентация нового ноутбука должна состояться через 4 дня.

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Теги: Xiaomi Техно Игры Гаджеты
Источник: 24 Канал
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