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Xiaomi запустила в продажу интересные чемоданы, ценой от 44 долларов

316 Читати новину українською
Чемодан 90 Points Travel Suitcase 1A
Чемодан 90 Points Travel Suitcase 1A / item.mi.com

В китайском магазине Xiaomi появилась доступная версия чемоданов 90 Points Travel Suitcase 1A. Модели имеют размеры 20 и 26 дюймов.

Об этом пишет gagadget.com.

Корпус изготовлен из поликарбоната Makrolon немецкой компании Bayer, материал устойчив к царапинам благодаря фактурной поверхности. Также чемоданы оснащены бесшумными колесами, которые могут поворачиваться на 360 градусов.

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Ручка изготовлена из алюминия, которая фиксируется в трех положениях высоты. Есть кодовый TSA-замок.

Объем 20-дюймовой модели составляет 38 литров, а 26-дюймовая версия имеет емкость 80 литров.

Валіза від Xiaomi
Крепкий чемодан от Xiaomi

В Китае 90 Points Travel Suitcase 1A 20 можно купить за 299 юаней (44 доллара или 1100 гривен). Большая версия стоит 449 юаней (66 долларов или 1800 гривен).

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Теги: Гаджеты Техно Xiaomi
Источник: 24 Канал
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