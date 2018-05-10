Xiaomi "засветила" в бенчмарке новый смартфон Valentino

В онлайн-базе популярного теста производительности смартфонов Geekbench появилась информация о новом девайсе от китайской компании Xiaomi. В базе данных новинка имеет название Valentino.

Об этом сообщает GizChina.

Читайте также: В сети появился тизер нового абсолютно безрамочного смартфона от Lenovo

На рынке смартфонов представлены модели с процессорами Snapdragon 636, 650, 652 и 653. Однако телефонов с чипом от Qualcomm с номером 638 Android-сегмент еще не получил.

Скорее всего, Snapdragon 638 – это 8-ядерный процессор с тактовой частотой 1,44 ГГц. Чип показал неплохие результаты в одноядерном (1485 баллов) и многоядерном (5440 баллов) тестах.

Что же касается мистического Xiaomi Valentino, то девайс получит 6 Гбайт оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 8.1.

О дате релиза смартфона, чей процессор можно сравнить по мощности со Snadragon 820, пока ничего не известно.