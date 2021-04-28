Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, схоже, у жодну відставку не збирається. А щодо розмов у суспільстві на цю тему, то він все пояснює кампанією проти нього.

Такое заявление чиновник сделал в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что слухи о его отставке продолжаются уже более полугода. Сейчас очередную волну запустил депутат от "евросолидарности" Алексей Гончаренко.

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Он отметил, что уже год возглавляет Минздраве. И все это время боролся с эпидемией коронавируса в Украине. Более того, имеет определенные достижения.

По словам Степанова, украинская система здравоохранения все же выдержала все удары. И сейчас находится "в ситуации не худшей, а иногда даже лучшей, чем в некоторых европейских странах". В то же время он сделал упрек в сторону предыдущего министерства, все вроде разрушило.

Так вот, я год борюсь с ковидом, а они год борются со мной!

- подытожил Степанов.

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