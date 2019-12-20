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      БЛОГ Евгений Клопотенко
      Украинский кулинар, выпускник кулинарной школы Le Cordon Bleu.

      Я не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці, – Клопотенко

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      Олів'є, шуба, мімоза – не смак свята, а – сіре минуле / Фото з відкритих джерел

      Вам може здатися, що я хочу зламати ваші традиції. Що зазіхаю на святе. Ні, просто намагаюся показати звичне під новим кутом.

      Для мене олів'є, шуба та мімоза – це не смак свята. Це смак дефіциту та сірого минулого. Минулого, в якому треба було простояти чергу, щоб купити молоко. Звичайне. Про органічне, безлактозне або рослинне тоді не чули. Минулого, коли тебе позбавляють права вибору, починаючи з продуктової полиці. Що? Яке до біса кіноа? Радій, що є гречка. Є заперечення? Закрий рота та їж.

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      Будь-який святковий салат – це мікс звареної моркви, картоплі, буряку (в деяких випадках), майонезу, консервованого горошку, яєць та ковбаси/шпротів. Їх готували не тому, що це геніальна формула смаку, яку винайшли радянські господарки. Просто інших продуктів не було. Тому існуючі комбінували як могли та змінювали спосіб нарізки. Такі собі потуги людини вижити та не зійти з розуму, створивши ілюзію різноманіття. Майонез, горошок та консервовану рибу добували заздалегідь та зберігали під ліжком. "Забери руки – це на новий рік". Знайома фраза? Зараз вона на рівні жартів, але її передісторія, як на мене, страшна.

      Я не готую олів'є на Новий рік, бо не хочу бачити радянський союз у своїй тарілці. Це як вийти з в'язниці, але продовжити харчуватися тюремними стравами. Я так не хочу. Але це моя особиста позиція. Вам може здатися, що я хочу зламати ваші традиції. Що зазіхаю на святе. Ні, просто намагаюся показати звичне під новим кутом. Щоб ви запитали у себе "чому я це їм?" та дали свідому і чесну відповідь. Якщо вам дійсно смачно і ці страви цінні для вас – то, будь ласка. Тільки майонез зробіть самостійно, овочі запечіть, а замість ковбаси візьміть м'ясо. Так буде якісніше, смачніше та з повагою до себе.

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      Автор: Евгений Клопотенко
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Публикации СССР Food and Drinks
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