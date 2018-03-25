Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог

Победа хозяина Кремля предвещает прежнюю систему, основанную на косности. Однако 65-летнему Путину придется подготовить себе преемника, дабы предвосхитить возможное предательство "молодой гвардии" и продолжить дергать за ниточки.

Владимир Путин сам продлил срок своего мандата. Мы видели, как многие люди голосовали по обязанности. Главный феномен правления Путина состоит в том, что его поддержка, быть может, широка, но она не глубока. В случае политического кризиса в стране, если власть Путина окажется в опасности, все те люди, которых привели за руку, не выйдут на улицу по собственной воле. Сторонники Навального, националисты, коммунисты, демократы – да. Но те, кто поддерживает Путина, являются прежде всего людьми – и это не их вина – которые зависят от государства, и они скорее безразличны к политике. Именно на этом безразличии, в том числе и к судьбе страны, зиждется власть нынешнего режима.

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Путин использует эти выборы для контактов с западными лидерами. Он сможет им сказать: "Невозможно сфальсифицировать те 76%, которые я получил. Я популярен больше, чем любой из вас". И сторонники компромисса с Кремлем на Западе, во Франции, поймают эту идею на лету. Многие политики, предприниматели, публичные персоны, половина русской эмиграции будут настаивать на том, что надо заключить сделку с Путиным, так как россияне нуждаются в царе... Кроме того, чрезвычайно слабый результат коммуниста Грудинина будет интерпретирован европейскими правыми как доказательство того, что Путин наконец победил коммунизм.

Оппозиция находится в жалком состоянии. В более или менее организованной форме есть только "Партия прогресса" Алексея Навального. Но Кремль избрал вероломную тактику: Навальный помещен в нечто вроде гетто, загон, где он продолжает позиционировать себя как изобличитель коррупции в России. Эти разоблачения ни к чему не приводят, поскольку нет механизма для исправления ситуации. Навальный легально не может участвовать в политической жизни, Кремль поставил себе задачу иссушить базу его сторонников.

Думаю, что у политиков новой волны есть будущее. Потому что поколение, которое вышло на улицу вместе с Навальным и продолжит это делать, – это 15-25-летние люди, всю жизнь прожившие при Путине. Для них стабильность и имперское величие в первую очередь являются синонимами стагнации и лицемерия. Им надо что-то предложить. В среде молодежи я вижу две тенденции, которые усилятся в предстоящие годы. С одной стороны, новые левые, в духе Occupy Wall Street, противники глобализации, сторонники прямой демократии, а с другой – "либертарианцы", желающие иметь как можно меньше отношений с государством, зарабатывать на жизнь самим, без вмешательства государства. Они готовы отказаться от множества вещей, которыми уже не пользуются, таких как бесплатное здравоохранение.

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Нельзя говорить о развитии в стране, где стабильность возведена в ранг национальной идеи. Изменить экономику, в которой 70% ВВП происходит из госкорпораций и зависимых от них структур? С точки зрения Путина, либерализация экономики рано или поздно приведет к появлению того самого среднего класса, который протестовал против него в 2011-2012 годах и который потребует политических прав.

Сегодня российская политическая элита интересуется только одним: чтобы западные страны не трогали ее активы за рубежом. Ради этого Кремль готов пойти на многое. В то же время авторитет и легитимность режима большей частью основаны на конфронтации с Западом. Думаю, что мы стоим на пороге новой волны конфронтации, и у Путина есть серьезные шансы на успех. Он видит, что западные элиты расколоты, поглощены своими делами. Тактически Путин добился определенного числа побед. Однако стратегически он увяз в поражениях. Оглянувшись назад и оставив в стороне Крым, что мы имеем в Донбассе? Остатки неудавшейся попытки захвата Восточной Украины. Эти территории стали для Кремля как чемодан без ручки: и бросить жалко, и нести тяжело. Вмешательство в американские выборы? Огромная ошибка, доказавшая нам, что в Кремле никто не понимает, как функционируют западные политические системы в целом и американская в частности. Результат: Трамп не имеет никакого влияния на решения в отношении России – их принимают Конгресс и генералы, которых никак не назовешь русофилами.

Путин и его окружение близки к пенсионному возрасту. Разрыв между ними и молодой Россией будет лишь возрастать. Они уже живут в другом измерении. Предстоящие шесть лет должны стать годами внутреннего политического кризиса. Вопрос о преемнике будет беспокоить большую часть политической элиты. На сцену выходит новое поколение путинских бюрократов. Им 35-45 лет, они назначены министрами, губернаторами средних регионов. Путин рассчитывает на их преданность, но, как показывает история авторитарных режимов, этот расчет ненадежен. Если Путин и его окружение решат слишком задержаться на политической сцене, те самые молодые люди могут их предать.

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Я не исключаю досрочного ухода Путина с поста президента, когда никто не будет этого ожидать. Он скажет, к примеру: "Мне 70 лет, возраст выхода на пенсию для чиновников, так что я ухожу, оставляя страну в надежных руках того-то и того-то". Его преемником может стать либо бывший агент КГБ, как он сам, понятный и достойный доверия. Либо Путин рискнет и назначит кого-то совершенного иного. Однако он не уйдет из власти до тех пор, пока не заручится гарантией безопасности для себя лично и для своего ближнего круга и пока не обеспечит себе место для продолжения контроля над политическим процессом.

Интервью российского политолога Константина Эггерта специальному корреспонденту Liberation в Москве Веронике Дорман

Оригинал: Libération, перевод: InoPressa