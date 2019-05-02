Я покажу одеській владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій

Я багато разів ходив на акції, мітинги, протести, виступав на них, щоб підтримати правильні рухи. Інститут цивілізованого протесту і свободи слова я завжди поважав і буду поважати далі, вважаючи їх основними інструментами демократичного суспільства.

Неодноразово сам організовував акції на захист прав людей, на яких плюнула влада. І штовхав, як міг, еволюцію громадянського суспільства в Одесі та Україні вперед: виступав на акціях і на ТБ, організовував навчання активних громадян, проводив круглі столи та прес-конференції, навчався і стажувався в Європі сам. І задатки українського громадянського суспільства в Україні з'явилися. Тепер його еволюція набагато випереджає розвиток української влади, що щільно застрягла в періоді совка, але придбавши по ходу ознаки відсутності системності, повної недалекості і жахливою корупції.

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Можновладці дорікали і закидають нам те, що крім протесту і "маргінальності" – так вони вважають за краще називати наші відчайдушні спроби достукатися до їх совісті – ми нічого не вміємо і не можемо. Так їм вигідно представляти тих, хто хоче жити в цивілізованій державі без всепоглинаючої корупції.

Я не вважаю ні себе, ні більшість своїх друзів і знайомих, ні багатьох інших людей маргіналами. Я знаю, що ми багато чого знаємо, вміємо і точно можемо. І ми точно не хочемо жити так, як раніше!

Більше я не хочу і не буду витрачати свого часу на те, щоб критикувати або вказувати пальцем. Нам всім і так зрозуміло, хто у нас фактично засів в Одеській міськраді. Більшості Одеситів вже має бути вкрай зрозуміло, що більшість тих депутатів міськради давно забули про своїх виборців. Але дуже добре пам'ятають тільки про свої кишені та про свої особисті інтереси. Фактично, навіть в 21 столітті, будучи, частиною державно-кримінальної мафії.

Так ось ... Я хочу пропонувати рішення, представляти свої бачення і правильні ініціативи інших людей, брати ініціативу в свої руки і діяти. Навіть не маючи владних інструментів. Всупереч бажанню одеської міської влади робити що-небудь інше, крім особистого збагачення. Навіть якщо це відбувається за рахунок знищення свого міста і здоров'я його мешканців.

Я покажу місцевої владі, як вона відстає від європейських і світових тенденцій розвитку сучасних міст на найпростіших прикладах. І те, яка вона (влада) в Одесі відстала, все ще є "совковою" насправді.

А про те, що вона кримінальна, вже багато разів писали журналісти-розслідувачі. В тому числі, і найвідоміших світових видань. Перший вирок поки ще діючому меру Одеси в Антикорупційному суді, повинен почати очищення та оздоровлення всієї міської влади.

Я вірю, що ми стоїмо на порозі великих, кардинальних змін. І я щиро вірю, що дуже багато чого все ще залежить від нас самих.

Автор: Олег Михайлик

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