Розвідники повідомили, що рівень воєнної загрози з боку Росії постійно зростає. Країна-агресор систематично збільшує ударне угруповання навколо України.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький розповів, що біля кордону з Україною Росія здійснює активні заходи бойової та оперативної підготовки своїх військ.

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На сьогодні однією з військових загроз є угруповання російських військ біля державних кордонів України. Саме через це ми вважаємо, що є підвищення рівня загрози,

– наголосив Скібицький.

Сході дії країни-окупанта українські розвідники фіксували ще у 2014 – 2015 роках. Відтоді настільки масштабних переміщень українська розвідка не фіксувала.

Скібіцький також звернув увагу, що дії російських військ є нетиповими для цієї пори року. Настільки масштабні заходи зазвичай проводять восени.

Росія нарощує озброєння: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у березні 2021 року повідомив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Зокрема, на тимчасово окупованих Росією територіях перебували 28 батальйонних тактичних груп бойовиків.

У Воронезькій області зафіксували колону з ракетними комплексами "Іскандер".

Біля кордонів з Україною навіть помітили російський військовий табір.

Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу