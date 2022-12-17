Як Кадиров виконує брудну роботу Кремля в Україні: пояснення WSJ

Кремль роками спонсорував самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова, вливаючи у його найманців мільярди рублів. Американські журналісти впевнені, що саме кадировці мали вбити Зеленського у перші тижні війни, забезпечивши Росії перемогу, однак зараз вони змушені помирати на фронті за інтереси президента-диктатора.

Ні для кого не секрет, що Путін сподівався на швидку премогу у війні з Україною, тому навіть доручив Кадирову вбити главу нашої держави Володимира Зеленського. Проте бліцкриг "другій армії світу" не вдався, і російські владі доводиться продовжувати вливати фантастичні суми рублів у кадирівців, сподіваючи на "чудо", бо інакше, вочевидь, перемогти Росії не вдасться.

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На початку війни в Україні президент Володимир Путін наказав лідеру Чечні Рамзану Кадирову зайняти урядовий будинок у Києві та вбити українського президента, стверджують представники української розвідки та безпеки.

Коли пану Путіну знадобилося більше солдатів на швидко зруйнованих лініях фронту, воєначальник збирав тисячі чоловіків, іноді силоміць, і відправляв їх туди, за словами жителів Чечні.

Тепер, після послідовних російських відступів, люди пана Кадирова дисциплінують пригнічених російських військ на фронті та викорінюють ймовірних шпигунів на окупованих українських територіях – інколи вдаючись до тортур, кажуть українські чиновники та правозахисні організації.

Однією з найбільш лояльних фігур у військовій діяльності президента був пан Кадиров, який публічно називав себе піхотином пана Путіна.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що російський лідер наказав чеченському полководцю вбити президента України Володимира Зеленського , назвавши це твердження «абсолютно абсурдним, безпідставним і брехливим». Пан Кадиров не відповів на прохання про коментарі.

Згідно з документами та інтерв’ю з українськими офіційними особами та людьми, близькими до Кремля, пан Путін десятиліттями використовував величезний бюджет Росії, щоб підтримати пана Кадирова. Зараз 46-річний чеченський воєначальник намагається виконати критичні вимоги російського лідера під час війни.

Ці стосунки — одні з найважливіших у Росії — демонструють ризики та винагороди, пов’язані з підтримкою системи пана Путіна.

Пан Кадиров служить кремлівським захисником у Чечні, неспокійній республіці на російському Північному Кавказі. Протягом майже 20 років Москва надсилала йому мільярди доларів, які він використовував, щоб керувати своїм рідним регіоном як особистим володінням зі своєю власною добре навченою приватною армією.

Постійне державне фінансування зміцнює владу пана Кадирова в переважно мусульманському регіоні, де жителі та аналітики кажуть, що багато хто його ненавидить.

«Підтримка та гроші Путіна перетворили Кадирова з нуля на героя, так би мовити, але також зробили його вразливим і повністю залежним», — сказала Катерина Сокирянська, давній експерт з Чечні, яка раніше працювала в International Crisis Group, брюссельському аналітичному центрі. що працює для запобігання війнам. «Це в центрі всього, що він зараз робить».

За словами колишнього чиновника Кремля та іншої людини, близької до Кремля, у чеченського лідера є рідкісна пряма лінія з паном Путіним, коли президент контактує з паном Кадировим особисто, а не через помічників, як це було з іншими губернаторами Росії.

За продовження своєї ролі у війні, яку він ретельно документує в соціальних мережах, пан. Кадиров заявив, що Чечня заслуговує на сотні мільярдів рублів нових інвестицій.

Російський президент «цінує управлінські якості Кадирова», сказав речник Кремля пан Пєсков, але сказав, що їхні «стосунки не виходять за рамки глави держави та глави суб’єкта».

Пан Пєсков сказав, що пани Путін і Кадиров регулярно говорять про військові дії, зазначивши, що два чеченських батальйони знаходяться на передовій.

Політичні аналітики кажуть, що пан Кадиров намагається підірвати інших, з якими він зараз конкурує за гроші Кремля. Він став провідним критиком Міністерства оборони Росії, публічно звинувативши принаймні одного генерала в невдачах на полі бою — те, за що середньостатистичний російський громадянин може отримати роки ув’язнення.

Становлення воєначальника

До приходу Путіна до влади пан Кадиров і Кремль були по різні боки. Чеченець і його батько Ахмат воювали з сепаратистськими повстанцями проти росіян під час першої чеченської війни в 1990-х роках, перш ніж перейти на інший бік і приєднатися до Москви, щоб взяти під контроль у 2000 році.

Після того, як у 2004 році під час вибуху бомби було вбито батька пана Кадирова, пан Путін викликав 27-річного Кадирова в спортивному костюмі до Кремля, щоб висловити свою підтримку. Коли пану Кадирову виповнилося 30, він зайняв місце свого батька на посаді глави Чечні.

У 2017 і 2020 роках США ввели санкції проти пана Кадирова за ймовірні порушення прав людини його військовими вдома, де він розправлявся з сепаратистами, що залишилися, і тими, хто виступає проти нього. США заявили, що їхні сили причетні до вбивства в 2015 році відомого лідера російської опозиції Бориса Нємцова , який був застрелений у кількох кроках від Кремля. У вересні США знову наклали на нього санкції за сприяння вторгненню пана Путіна в Україну.

Кремль платить близько 6,5 мільярдів доларів у скарбницю Чечні щороку, сказав пан Кадиров у публічній заяві, яку він опублікував у Telegram, додатку для обміну повідомленнями, де він був плідно присутній, часто знімаючись у власних відео, щоб безпосередньо спілкуватися з громадськістю. За даними російського бюджету, близько 80% коштів регіону забезпечує Кремль.

Пан Пєсков сказав, що кожен російський регіон отримує гроші з Москви і що розмір субсидій для Чечні щороку змінюється.

Міністерство фінансів США, оголошуючи про останній раунд санкцій, заявило, що «Кадиров накопичив надзвичайні багатства в результаті своїх близьких стосунків із Володимиром Путіним», зазначивши, що він володіє «будинком в Об’єднаних Арабських Еміратах, приватним зоопарком, дорогі приватні транспортні засоби та щедрий фонд сльоти».

Згідно зі словами місцевих жителів і правозахисників, чеченський лідер завзято просував програму пана Путіна щодо антиліберальних цінностей у регіоні, затримуючи та катуючи місцевих геїв і трансгендерів , а також погрожував міській еліті Росії, яка протестує проти війни. Пан Кадиров заперечує, що в Чечні взагалі є ЛГБТ.

З благословення Кремля він створив власну армію, неофіційно відому як кадирівці, щоб захистити своїх ворогів удома та сприяти військовим діям пана Путіна за кордоном.

Кадирівці воювали на стороні Кремля в його п’ятиденній війні в Грузії в 2008 році, були направлені в Україну в 2014 році, щоб допомогти пану Путіну захопити Крим, а через два роки вирушили в Сирію, щоб утримувати села, захоплені сирійським урядом .

Російські еліти безпеки критикують пана Кадирова за те, що він грає за власними правилами, але розуміють, що вони безсилі кинути йому виклик, кажуть аналітики, зокрема Марк Галлеотті, головний директор лондонської консалтингової фірми Mayak Intelligence, який багато писав про Чечню та її лідера.

За словами представників української розвідки, за три тижні до вторгнення в Україну 24 лютого пан Путін викликав його до Москви для розробки стратегії. Він звинуватив чеченця у взятті Києва та вбивстві українського президента, кажуть вони.

У наступні дні пан Кадиров виглядав впевнено. "Містер. Зеленський, настала година, коли клоунада закінчилася», – написав він у своєму Telegram-каналі 14 лютого, коли його війська тренувалися до місії в сусідній Білорусі.

Нібито посада президента, резонансне та бажане завдання, була «своєрідним бонусом, який вони призначили Кадирову», сказав Олексій Данілов , секретар Ради національної безпеки та оборони України.

Йдучи на війну

Війська пана Кадирова увійшли в Україну 25 лютого, наступного дня після вторгнення, трьома колонами бронетранспортерів з важким озброєнням. На відео, яке перехопила українська розвідка та переглянула The Wall Street Journal, високопоставлений чиновник, лояльний пану Кадирову, передав своєму босові початок місії.

«Час рівно 00:00. Починаємо рухатися», — сказав він пану Кадирову. «Більше 1500 чоловік особового складу, найкращі спецпідрозділи, найкращі бійці», – додав офіцер.

Війська, лояльні до чеченського полководця Рамзана Кадирова, публікували численні дописи в соціальних мережах протягом всієї війни, ділячись роликами зі стріляниною, наслідками боїв та прямими інтерв’ю на камеру, часто змонтованими разом і покладеними на музику.

Пан Кадиров протягом кількох днів транслював відео нападів у своєму особистому Telegram-каналі, де у нього більше трьох мільйонів підписників, у камуфляжі та окулярах нічного бачення, великокаліберних кулеметах і снайперських гвинтівках.

Але, як і інші російські підрозділи на лінії фронту, чеченці зустріли жорстокий опір. Перша з трьох їхніх груп була майже повністю знищена на підступах до Києва. Дві інші групи зупинили просування, щоб перегрупуватися, так і не дійшовши до столиці.

Невдала спроба виявилася передвісником набагато більшого виклику для пана Путіна — і пана Кадирова. Пан Зеленський не тільки вижив, але й процвітав.

Коли військова операція закінчилася, пан Кадиров звернувся до своїх людей за тіньовою мобілізацією.

Представники влади та релігійні лідери відвідували громадські місця, як-от ігрові клуби та тренажерні зали, пропонуючи до 300 000 рублів, або близько 4600 доларів, щомісяця, щоб піти на війну, сказав 35-річний колишній житель Чечні, який втік у серпні, декілька з чиїх сусідів і друзі записалися на бій.

За словами місцевих жителів і правозахисників, сили безпеки пана Кадирова тиснули на службу найбільш незахищених — чоловіків із боргами, судимістю або підозрюваних у гомосексуальності.

Один 37-річний чеченець, який був затриманий після пересилання антикадировських повідомлень групі WhatsApp, сказав, що його офіцер запитав його, чи хоче він воювати в Україні. Коли він відмовився, офіцер сказав, що повернеться до в'язниці, якщо не з'явиться на сусідню військову базу. Натомість чоловік, який уже бачив, як двоє сусідів поверталися з війни в мішках для трупів, сховався.

«Я не пережив дві війни проти Москви, щоб піти і померти за Путіна в Україні», — сказав він.

Потреба в робочій силі тільки зростала. До середини червня, за оцінками західної розвідки, було вбито десятки тисяч російських військових, хоча Москва заперечувала ці цифри.

Пізніше того ж місяця пан Кадиров знову активізував свої зусилля, оголосивши про формування чотирьох нових батальйонів. За словами місцевих жителів і правозахисників, він розправився з власним населенням, змусивши тисячі чоловіків піти на фронт. Він набирав багато людей з інших регіонів Росії, прилітаючи тисячами людей із подібними пропозиціями оплати та навчання. Пан Кадиров сказав, що він оплачує свої операції, включаючи зброю та логістику. Скільки саме він витратив, не розголошується.

Кричущі відео в Telegram-каналах, якими керує Кадиров, показують, як новобранці в його навчальному центрі в місті Гудермес стріляють по мішенях і ведуть бойові дії в містах у відтвореннях мікрорайонів, подібних до українських.

Дисципліна на фронті

Пан Путін розпочав у вересні те, що він назвав частковою мобілізацією російських чоловіків бойового віку для зміцнення оборонних рубежів, які зруйнувалися на північному сході країни.

Приплив погано навчених сил допоміг уповільнити просування українців на ділянках поля бою. Війська пана Кадирова взяли на себе нову роль — дисциплінувати солдат і не дати їм дезертирувати — під страхом насильства — свідчать відео та документи.

«Після масового дезертирства російських окупантів, — заявив в інтерв’ю представник української військової розвідки, — Росія збільшить присутність кадировців на фронтах, де вони створять другу та третю лінію оборони та утримають людей».

Коли Росія відтягувала сили в Херсоні , перетягуючи свої більш досвідчені війська та техніку через Дніпро, мобілізовані солдати залишилися позаду, кажуть жителі, разом із чеченськими підрозділами, які стежили, щоб ці мобілізовані солдати не втекли.

У антикадировських чеченських Telegram-каналах було поширене відео, на якому один із солдатів пана Кадирова в окопі керує російськими підрозділами з-за лінії фронту. Коли солдати тікають з поля бою, він вимагає пояснень від одного, який каже йому, що їхня позиція не може протистояти артилерії.

Протягом усього конфлікту солдатів пана Кадирова відправляли в окуповані Росією міста, включно з Бучею під Києвом і містами Маріуполь і Сєвєродонецьк на Донбасі. Там вони полювали на українських шпигунів чи партизанів, у деяких випадках ходили від квартири до квартири, допитували, затримували та катували мешканців, обшукували будинки, стверджують українські чиновники та правозахисники.

Українці інколи вживають дієслово «до кадирова» , щоб описати побиття в’язнів великими дерев’яними стовпами.

«Люди Кадирова проводять операції по зачистці після того, як бойові дії закінчені», – сказала Марія Давідссон, директор шведської правозахисної групи чеченських емігрантів. «Вони роблять найбруднішу роботу, тортури».

На жахливому відео, опублікованому в соціальних мережах на початку цього літа, було знято, як член військ пана Кадирова в Сєвєродонецьку каструє українського в’язня перед тим, як його застрелили, що викликало обурення серед правозахисних груп.

У вересні дружини промосковських бойовиків із контрольованих Росією районів Донбасу подали офіційну скаргу на людей пана Кадирова голові підконтрольної Росії східноукраїнської держави, відомої як Донецька Народна Республіка. Лист, перевірений українськими офіційними особами, засуджував насильство, яке чеченці застосували проти бойовиків, включаючи звинувачення в зґвалтуваннях.

Коли нещодавно на московських вулицях вибухнула незгода з приводу того, як Росія веде війну та мобілізацію, пан Кадиров також заявив, що може бути корисним для пана Путіна.

У відео, опублікованому від його імені в жовтні, один із головних соратників чеченського лідера попередив російських студентів про протести проти Кремля чи мобілізацію, сказавши: «Кожен із вас відповість за осквернення та образу нашої країни, нашого гімну, нашої конституції та нашого президента. Володимир Володимирович Путін».

У написанні цієї статті взяла участь Кейт Вторигіна з Лондона.