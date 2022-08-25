Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що після замаху колаборант швидко зник під охорону МГБ в одну з лікарень поза Маріуполем.

Цікаво У Маріуполі стався замах на гауляйтера іващенка, і це лише початок, – Андрющенко

Маріуполь. Інсайд. Після «замаху» гауляйлятер Жданова Маріуполя Іващенко хутка зник під охорону МГБ в одну з лікарень поза Маріуполем. Саме тому його не було на «урочистому святкуванні російської ганчірки». Більш того, його донька в суботу терміново виїхала в Москву, подалі від небезпечного Маріуполя. Однак, в неділю Москві на неї здійснили фізичний напад з погрозами. Все це складається в дуже цікаву картину павуків в банці. Наші джерела повідомляють, що конфлікт між Іващенко та його російськими кукловодами Сабліним та Івановим набирає обертів. Сам Іващенко встановив дружні відносини з Пушиліним за останні часи та відверто вирішив вискочити з однієї руки фсб до іншої – з донецькім слідом. Звісно, це змусило Іванова реагувати погрозами. І тут стається «замах», який більш схожий на виставу з петардою. Навіть не кажуть про «український слід». Саму справу по замаху веде не слідчий комітет росії (як за звичай) та навіть не мгб, а поліція окупантів. А саме Михаїл Москвітін, колаборант з Б.Коси наближений до Іващенка і отримавший посаду через нього від пушиліна. Його завдання «зібрати переконливі докази» що замах організовано людьми Іванова і таким чином «прибрати» самого Іванова з маріупольської карти впливу. З іншого боку, саме через це Іванов переказав привіт Іващенко через доньку в Москві. Що буде далі – спостерігаємо. Але це трилер набирає обертів і перестає бути томним. У підсумку когось не дорахуємо. За кращім варіантом – обох.

обвинувачення проти псевдомера Маріуполя та його посіпак – вже у суді

Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру п’яти псевдопосадовцям фейкової адміністрації тимчасово окупованого м. Маріуполя у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України). За даними слідства, з березня 2022 року п’ятеро депутатів Маріупольської міської ради забороненої в Україні політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» активно співпрацюють з російськими загарбниками. Добровільно погодившись обійняти фейкові посади голови, його першого та ще трьох заступників так званої адміністрації м. Маріуполя, підозрювані публічно висловлюють захоплення ідеями «руського миру» та агітують населення приєднати м. Маріуполь до складу РФ. Крім того, за результатами спеціального досудового розслідування стосовно так званого мера і трьох його заступників вже скеровані до суду обвинувальні акти за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також стосовно «мера» завершено розслідування за фактом добровільного зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Максимальне покарання за санкціями статей – довічне позбавлення волі. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.