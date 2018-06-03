Як Lufthansa осоромилася через ЧС з футболу в Росії та Київ
Компанія Lufthansa рекламує футбольний чемпіонат світу в Росії 2018 року за допомогою відеоролика, відзнятого в столиці України, місті Києві.
Підпис "Росія 2018" стоїть на зображенні Русанівського каналу, розташованого в київському районі Березняки. Моя "мала Батьківщина".
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Дорогенька Lufthansa, Україна – це не Росія! І не все, що починається з "рус", є російським. Це вже навіть такі географічно обдаровані перевізники, як ви, мали б збагнути.
Lufthansa рекламує ЧС з футболу в Росії відео, відзнятим в Києві:
Источник: 24 Канал
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