Компанія Lufthansa рекламує футбольний чемпіонат світу в Росії 2018 року за допомогою відеоролика, відзнятого в столиці України, місті Києві.

Підпис "Росія 2018" стоїть на зображенні Русанівського каналу, розташованого в київському районі Березняки. Моя "мала Батьківщина".

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Дорогенька Lufthansa, Україна – це не Росія! І не все, що починається з "рус", є російським. Це вже навіть такі географічно обдаровані перевізники, як ви, мали б збагнути.

Lufthansa рекламує ЧС з футболу в Росії відео, відзнятим в Києві: