Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Війна на Сході України нанесла значних збитків малому та середньому бізнесу в регіоні. Перервані торговельні маршрути та проблеми з постачанням ускладнили підбір товару для точок роздрібної торгівлі. У свою чергу це призвело до падіння товарообігу у Донецькій та Луганській областях.
Сьогодні на один сільській населений пункт Луганської області припадає лише 0,19 точок роздрібної торгівлі — і вона займає передостанній показник з усіх регіонів країни. Для порівняння, у Київській області цей коефіцієнт 0,85. Допомогти підприємцям зі Сходу (і не лише) поєднати реалізаторів та постачальників покликана "Вервечка" — нова програма автоматизації закупівлі та збуту продукції.
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Підхід до вирішення проблеми
Автоматизація бізнес-процесів — це світовий тренд. Але чи є він актуальним для територій, що межують з зоною бойових дій? Щоб зрозуміти це, представники Громадської організації "Студена" опитали 30 представників малого та середнього бізнесу, які займаються виготовленням або реалізацією товару. Виявилося, що жоден з підприємців не користується автоматизованими системами продажів. Натомість 67% опитаних зверталися до послуг торгових агентів для пошуку нових замовлень та взаємодії з клієнтами. При цьому половина з опитаних висловила незадоволення якістю роботи торгових агентів. Причиною цього називали низьку компетентність агентів, а також негативний "людський фактор" — помилки, затримки, приписки, пересорт, тощо.
Тому 75% представників роздрібних торговельних точок хотіли б автоматизувати систему пошуку і замовлення товарів. Аби підтримати виробника і реалізатора продукції ГО "Студена" розпочала розробку інтернет-платформи для b2b продажів. Головним її завданням є спростити шляхи взаємодії між виробниками та продавцем, що є дуже актуально для регіону, який, внаслідок конфлікту, втратив налагоджені шляхи комунікації.
Очікування бізнесу від нової інтернет-платформи
На етапі планування проекту фахівцями організації були додатково опитані підприємці, аби з'ясувати, чого вони чекають від впровадження системи:
- Можливість комплексно працювати з продукцією, клієнтами, логістикою;
- Можливість збуту товару;
- Можливість пошуку нових клієнтів;
- Можливість здійснення платежів через платформу;
- Наявність ділового месенджера;
- Мультизадачність;
- Зручність, простота і зрозумілість інтерфейсу;
- Зручність та швидкість оформлення замовлень;
- Можливість розширення власного асортименту, орієнтуючись на ринок;
- Відкритість інформації про компанію;
- Можливість залишати та читати відгуки;
- Легкість орієнтування в інформації;
- Можливість пошуку за фільтрами.
У ході опитування було з’ясовано, що бізнесмени витрачають багато часу та коштів на пошук клієнта, створення та налагодження клієнтської бази. Клієнтів доводиться шукати на всіх можливих ресурсах, а надалі сподіватися на "сарафанне радіо".
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У чому переваги "Вервечки" для підприємців?
Виробників, постачальників, дистриб'юторів:
- Персональна сторінка з каталогом товарів, доступна потенційним покупцям у регіонах доставки; вивантаження каталогу товарів.
- Пошук потенційних покупців, інформування про покупців із запитом на ваш товар у ваших регіонах доставки.
- Перехід на повністю електронну взаємодію з покупцем;
- Можливість здійснення електронного документообігу;
- Статистика по продажам;
- Миттєве інформування кінцевих покупців про акції і знижки.
- Просте управління продажами;
- Миттєвий зворотній зв'язок з покупцями.
- Рейтинги реалізаторів.
Власників торгівельних точок, гуртових покупців:
- Автоматичне підтягнення всіх постачальників, які возять необхідний покупцеві товар до даного конкретного місця розташування;
- Можливість простого замовлення товару, який постачається до місцезнаходження точки продажу;
- Відстеження актуальних залишків на складах постачальників;
- Відстеження машин доставки;
- Можливість автооновлення замовлень;
- Електронне закриття угод;
- Актуальна інформація щодо акцій і знижок;
- Рейтинги постачальників.
Платформа дає немало переваг для дистриб’юторської компанії. Для власників точок продажу — спрощення процесу замовлення товару і добору асортименту. І звісно ж, головними перевагами платформи є зменшення загальних витрат для підприємців, автоматизація бізнес процесів та підвищення ефективності маркетингу
Наразі "Вервечка" знаходиться на етапі розробки, а її офіційний запуск планується на жовтень 2018.
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