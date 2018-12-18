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      Як екс-нардеп Червоненко поширює російські фейки

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      Російський корабель "Дон"
      Російський корабель "Дон" / Фото з відкритих джерел

      25 листопада російський прикордонний корабель "Дон" взяв на таран український рейдовий буксир "Яни Капу", який разом з броньованими катерами "Нікополь" та "Бердянськ" здійснював плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь.

      На виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю і здійснили захоплення українських катерів. За інформацією ВМС України, під час захоплення вітчизняних кораблів російський флот стріляв на ураження і поранив шістьох моряків. ФСБ підтвердили поранення лише трьох моряків.

      30 листопада аналітичний відділ ГІ "Права Справа" передав співробітникам українських спецслужб інформацію, що російською стороною готується поширення недостовірної інформації щодо характеру поранень українських моряків, захоплених в полон.

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      Зокрема, за оперативною інформацією "Права Справа", російською стороною планувалося розповсюдити повідомлення в ЗМІ, що осколкові поранення були отримані трьома українськими моряками не в результаті обстрілу українського катеру російськими прикордонниками, а нібито внаслідок вибуху гранати, безпосередньо на борту катера ВМСУ. За версією російської сторони, зірвалась вона під час бійки між екіпажем катеру і співробітником СБУ. Причиною бійки стала відмова моряків виконувати наказ співробітника СБУ.

      Сам обстріл по катерах ВМСУ, за версією російських спецслужб, вівся так званими "болванками", а не осколковими чи фугасними боєприпасами.

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      04 грудня, не дочекавшись реакції від спецслужб, в ефірі телеканалу "ЗІК" я, як співголова ГІ "Права Справа", озвучив цю інформацію.

      Окремо наголошувалося, що цю версію агресор буде просовувати в українські ЗМІ. На жаль, ця інформація знайшла своє підтвердження. На телеканалі NewsOne колишній Народний депутат Червоненко заявив:

      Стреляли болванками, а не разрывными, как пишут сейчас журналисты. Потому что следы от разрывного снаряда, как и пули, совсем другие. Это не я, это специалисты пишут.

      А вже 5 листопада, після мого виступу на телеканалі "ЗІК", пан Дмитро Тимчук (координатор "Інформаційного спротиву") оприлюднив цю інформацію, однак вказав, що її походження – "оперативні джерела "Інформаційного спротиву".

      Наразі офіційний представник Кремля Пєсков заявив, що для з'ясування того, що сталося, ведеться слідство, а екіпаж українських суден затриманий за порушення кордону.

      По суті… може бути версія, що це був цілеспрямований наказ порушити державний кордон Російської Федерації,
      – вказав він.

      Щодо подальшої долі військовополонених українських моряків, то російськими спецслужбами уже готується чергова провокація.

      Йдеться про те, що російська влада може звинуватити захопленого в полон у Керченській протоці співробітника СБУ в тортурах. За даними ФСБ, житель Донецька нібито упізнав в одному з затриманих громадян України співробітника Служби безпеки України, який застосовував до нього тортури, повідомляє російське агентство Interfax.

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      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Конфликт в Азовском море Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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