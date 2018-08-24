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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності

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День Незалежності України
День Незалежності України / Трибуна

На відео – іноземці, які прилетіли в Україну за свій кошт, аби волонтерити в пришкільних мовних таборах GoCamp. Вони вітають з Днем незалежності кожен своєю мовою.

Влітку в Україні 600 іноземних волонтерів GoCamp із 73 країн світу вчили школярів у всіх регіонах, включаючи школи поруч із лініями розмежування, іноземних мов, критичному мисленню, побудові власних соціальних проектів та разом долали культурні бар'єри.

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Крім благодійництва, у кожного є ще й своя мотивація – відкрити незнану Україну.

Більшість іноземних волонтерів в Україні вперше, їдуть переважно зі страшними стереотипами, що в нас холодно, війна скрізь, що немає банкоматів та доріг.

А по приїзду – закохуються і навіть залишаються на довше, ніж планували.

Запитуємо: "Чи важливий для них успіх України?". Відповідають, що світ глобальний і всі ми один від одного залежимо. Тому й допомагають.

Іноземці привітали Україну та українців із Днем Незалежності

Автор: Тетяна Кириленко

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Автор: GoGlobal
Теги: Новости Украины Новости политики День Независимости Публикации
Источник: 24 Канал
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