Як іноземці вітають Україну з Днем незалежності

На відео – іноземці, які прилетіли в Україну за свій кошт, аби волонтерити в пришкільних мовних таборах GoCamp. Вони вітають з Днем незалежності кожен своєю мовою.

Влітку в Україні 600 іноземних волонтерів GoCamp із 73 країн світу вчили школярів у всіх регіонах, включаючи школи поруч із лініями розмежування, іноземних мов, критичному мисленню, побудові власних соціальних проектів та разом долали культурні бар'єри.

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Крім благодійництва, у кожного є ще й своя мотивація – відкрити незнану Україну.

Більшість іноземних волонтерів в Україні вперше, їдуть переважно зі страшними стереотипами, що в нас холодно, війна скрізь, що немає банкоматів та доріг.

А по приїзду – закохуються і навіть залишаються на довше, ніж планували.

Запитуємо: "Чи важливий для них успіх України?". Відповідають, що світ глобальний і всі ми один від одного залежимо. Тому й допомагають.

Іноземці привітали Україну та українців із Днем Незалежності

Автор: Тетяна Кириленко

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