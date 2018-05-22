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Как лечить ангину в домашних условиях: народные методы

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Как лечить ангину: народные методы
Как лечить ангину: народные методы / clinicacmp.com.br

Ангина – это крайне неприятное и мучительное заболевание, и оно требует достаточно серьезного лечения. Если же эту болезнь не запустить, то от нее можно избавиться с помощью эффективных средств.

Во время ангины у человека наблюдается воспаление миндалин, повышение температуры тела, частые головные боли, слабость, озноб и болевые ощущения при глотании.

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Следует понимать, что при лечении ангины необходимо обеспечить больному постельный режим и максимально ограничить физические нагрузки. Нужно пить много воды, так как из-за высокой температуры она быстро испаряется из организма.

Мёд при лечении ангины

Этот продукт прекрасно помогает при простудных заболеваниях. Для лечения ангины необходимо приготовить простой раствор из мёда и воды, им стоит полоскать горло около 10 раз в день.

Также можно выпить мёд с молоком. Для этого необходимо растворить небольшое количество мёда в стакане теплого молока и добавить немного сливочного масла.

Еще одна смесь может помочь при лечении ангины. В маленькой ложке сока алоэ растворите 5 граммов мёда. Употребляйте эту смесь три раза в день за 25 минут до приема пищи.

Лечение ангины свеклой

Свекла при правильном использовании станет прекрасным помощником с ангиной. Выдавите сок из свежей свеклы, 200 миллилитров перелейте в другую емкость. Добавьте 20 миллилитров столового уксуса, предварительно разбавив с водой в пропорции 1:1. Этим средством полоскайте горло, но предварительно его следует разогреть.

Еще одно средство может помочь при ангине. Отварите два небольших свеклы, к этому бульонуа добавьте мед и лимонный сок. Полощите им горло каждые 3 часа.

Чеснок при ангине

Чеснок известен своими антибактериальными свойствами. Для приготовления настоя возьмите несколько зубчиков чеснока и залейте натуральным свежим молоком. Оставьте этот напиток на несколько часов. Чтобы избавиться ангины, необходимо пить по два стакана в день этого напитка.

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Можно также взять зубчик чеснока и поместить в рот. Предварительно надкусив. После этого его необходимо сосать как конфету в течение 20 минут.

Чесночный сок тоже помогает при борьбе против ангины. Употребляйте его три раза в день по малой ложке после еды.

Лук

Отвар из лука является весьма эффективным средством при лечении ангины. Возьмите большой лук, разрежьте его на две части и поставьте вариться в небольшом объёме воды. Через 20 минут выньте лук и процедите отвар. Им необходимо полоскать горло 8 раз в сутки.

Из мякоти, которая осталась, можно приготовить компресс. Его необходимо держать несколько часов.

Компрессы

Не менее эффективными при ангине являются компрессы. Однако не стоит их ставить, если у человека повышенная температура тела.

Для приготовления компресса необходимо взять несколько картофелин, их помыть и поставить в кастрюлю на огонь. После того, как он сварится, необходимо сделать пюре вместе с кожурой, к этому добавить несколько капель йода и растительное масло. Как только масса немного остынет, нанесите ее на марлю и приложите к груди или горлу.

Можно приготовить один рецепт компресса из картофеля, который не нужно варить. Возьмите два картофелины, их измельчите и добавьте большую ложку уксуса. Полученную массу переложите в тканевый мешочек и прикладывайте к горлу.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Народная медицина
Источник: 24 Канал
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