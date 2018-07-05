16:36
5 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 12°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    25°C 18°C
  • воскресенье
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей
Вєсті Кремля
22:37, 4 июля
Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы
Вєсті.UA
20:13, 4 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, 4 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как будут лицензировать врачей: пояснение Минздрава

48 Читати новину українською
Врачи предлагают проверять на профессионализм
Врачи предлагают проверять на профессионализм / medprosvita.com.ua

Медицинская реформа продолжается новым подходом к доступа врачей к медицинской практике. В Министерстве здравоохранения предложили концепцию, которая предусматривает новый подход как к обучению новых врачей, которые лишь начинают приобретать медицинское образование, так и переходному периоду для тех врачей, которые уже работают. Система экзаменов для этих двух групп будет отличаться.

Об этом в ответ на запрос 24 канала рассказали в пресс-службе Минздрава.

Студент-медик составит Единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКЭ), который будет проводиться комплексно Центром тестирования в сотрудничестве с международными организациями (National Board of Medical Examiners) по оценке качества медицинского образования (теоретическая составляющая), а также медицинскими университетами (практическая составляющая).

Подробнее о предложенных в концепции изменениях читайте в публикации: Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав

После прохождения интернатуры выпускник будет сдавать экзамен "Крок-3", база и сложность вопросов которого существенно обновится с учетом современных знаний. Этот экзамен будет проводить Центр тестирования при МОЗ. Сдача экзамена “Крок-3” фактически будет предоставлять право получить ограниченную лицензию и продолжать обучение во врачебной резидентуре.

При выдаче полной лицензии независимый орган (так называемая Лицензионный совет) будет рассматривать документ о прохождении клинической резидентуры, а также проверять наличие у врача диплома, судимостей, жалоб на его деятельность во время прохождения врачебной резидентуры, рекомендаций руководителя базы клинической резидентуры и тому подобное.

Врачам, которые уже практикуют, будет предоставлен переходный пятилетний период для подготовки и сдачи экзамена (уровень сложности которого является меньшим, чем "Шаг 3") и три попытки сдачи такого экзамена в течение этого периода.

В случае непринятия экзамена в течение переходного периода практикующий врач будет лишен права на медицинскую практику и для его восстановления должен будет пройти повторное обучение в интернатуре и составить "Шаг 3" в общем порядке,
– уточнили в ведомстве.

Для различных компонентов ЕГКИ разработчиками являются различные институты. Например, Международный экзамен по основам медицины разрабатывается авторитетной международной организацией National Board of Medical Examiners, Практический экзамен будет разрабатываться в украинских университетах.

"Конечно, мы будем привлекать международных экспертов и специалистов, уже сегодня медицинские университеты в рамках сотрудничества с университетами Европы перенимают опыт внедрения Объективного структурированного клинического экзамена (ОСКІ)", – пообещали в Минздраве.

В ведомстве пообещали продолжить обсуждение проекта концепции профессионального лицензирования врачей со всеми заинтересованными сторонами и по результатам обсуждения подготовить обобщенные материалы.

Теги: Новости Украины Новости политики Медицинская реформа Министерство здравоохранения Украины Медицина
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
сегодня, 16:00 Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
Павло Казарін 54
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сегодня, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 478
Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
сегодня, 13:00 Помилка на ім’я Назар Холодницький: скільки безкоштовної землі отримала родина очільника САП
Віталій Шабунін 159
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
сегодня, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
20
Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
сегодня, 12:01 Вокруг Охматдета разворачивается очередная информационная война
Ілля Кенігштейн 1802
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук