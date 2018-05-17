Як мери міст України влаштовують свято радянської пропаганди з червоними знаменами та піонерами

Як відомо, не вивчені уроки історії завжди обертаються новою бідою для кожної країни. І 9 травня ми в цьому ще раз переконалися. Та йдеться не про те, як берегти свободу, щоб не допустити повторення жахів радянського тоталітаризму чи нацизму, а про те, що прихильники руского міра все впевненіше почуваються і знову піднімають голови.

9 травня у прифронтовому Лисичанську відсвяткували з червоними знаменами, піонерами та гімнастьорками.

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Мер міста Сергій Шилін на додачу у Facebook розмістив ще й ось таку картинку.



Публікація Сергій Шилін у Facebook

Це до речі, той самий мер Шилін, молодший син якого два роки тому разом з друзями побив і викрав в Лисичанську українського прикордонника. Завдавши численних побоїв офіцеру, хулігани запхали прикордонника в багажник і повезли в бік лісосмуги. На щастя, викрадачі були п’яні, через що їхня машина їхала дорогою вихляючи, і саме через це на автомобіль звернули увагу патрульні поліцейські, які й затримали весь квартет нападників на чолі із сином мера.



Сергій Шилін

Втім, після затримання, цей син Шиліна втік за кордон, і зрештою, таки був затриманий поліцією в Німеччині, переданий Україні та зараз очікує рішення суду за історію з прикордонником.

До речі, молодшому сину мера пощастило менше, ніж його старшому брату. Старший син теж має проблеми із законом. Раніше правоохоронці звинуватили його в наркоторгівлі, втім, старший син Шиліна досі не спійманий.

Ось так, закінчивши виховання власних дітей, мер взявся за патріотичне виховання дітей жителів Лисичанська.

Але це не єдина історія на 9 травня. Святкували і в містечку Червоний Донецьк, Харківської області. Все ті ж самі піонери, гімнастьорки і розповіді про те, як "дєди воєвалі".

Наприклад, в Кривому Розі на День перемоги, під час покладання квітів увімкнули пісню, присвячену росіянам, що воюють у Сирії. Текст цієї пісні написаний скандальною речницею російського МЗСу Захаровою.



Марія Захорова

Під час виконання пісні, ансамбль дівчат виконав танець в костюмах, схожих на православні церкви.



День перемоги в Кривому Розі

Саме в Кривому Розі, в лютому, вже стався інший резонансний випадок, коли солдати місцевого полку Національної гвардії брали участь в параді на честь визволення міста під радянським прапором. Хоча, нагадаємо, демонстрація радянської та нацистської символіки у нас офіційно заборонена законом. Але за той парад ніхто з командування Нацгвардії особливо не був покараний.

Чому дивуватися, адже влада надсилає прекрасний сигнал всім прихильникам ідей радянської та російської пропаганди, об українські закони можна витирати ноги.

Рік тому депутати Одеської міської ради на чолі з мером Трухановим зупинили декомунізацію одеських вулиць. Це викликало страшний резонанс і СБУ та прокуратура пообіцяли покарати цих місцевих сепаратистів. Але пройшов рік, і в кримінальному провадженні досі немає жодного підозрюваного. Хоча, список депутатів, які голосували за це рішення висить на сайті одеської мерії.



Геннадій Труханов

Владі в Києві, щоб продовжувати набивати свої кишені треба переобратись на наступних президентських та парламентських виборах. А коли думаєш, про власну кишеню, а не про виборців, то останні тебе чомусь не люблять і не підтримують. Відтак, політики в Києві розраховують переобратися не шляхом народної любові, а спираючись на адміністративну вертикаль.

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Спираючись на ось таких мерів-князьків, які теж напихають свої кишені, вже на місцевому рівні. І влаштовують своїм виборцям свято радянської пропаганди з пілотками і гімнастьорками.

Отже, як і в 2014 році, захист наших міст від сепаратистів і руского міра тільки в наших руках.