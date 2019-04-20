Как на Пасху в Киеве будет работать общественный транспорт

На Пасху и поминальные дни в Киеве городской пассажирский транспорт будет работать дольше. Так, метрополитен в ночь с 27 апреля на 28 апреля будет работать на 1 час дольше, а 28 апреля – еще на 1 час раньше.

Наземный транспорт в Киеве тоже будет работать на час дольше в ночь с 27 апреля на 28 апреля. А работу 28 апреля начнет на 1 час раньше.

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Увеличат количество маршруток, курсирующих возле мест проведения богослужений. А возле самых мест богослужений на время празднования Пасхи будут работать дополнительные остановки.

Увеличат количество транспорта и появятся дополнительные маршруты для перевозки киевлян к городским кладбищам в поминальные дни. В целом планируют привлечь 407 автобусов, всего же будет работать 2265 единиц транспорта.

Кроме того 5 мая запретят парковку автомобилей на улице Электротехнической и заезд авто на улицу Крайнюю и на улицу Кубанской Украины (на участке от улицы Киото до улицы Николая Матеюка). Запрет не коснется больших автобусов и спецтранспорта.