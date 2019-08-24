Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу
Нещодавно в Україні в рамках декомунізації відбулося перейменування багатьох населених пунктів. Цей процес викликав чимало суперечок. Як політичних, соціальних – так і мовних. Зокрема, виникли протиріччя й неузгодженості щодо того, як називати жителів деяких "декомунізованих" міст.
Мабуть, найбільший резонанс викликало перейменування міста Комсомольськ у Полтавській області: замість "совкової" назви на карті з'явилася гарна українська – Горішні Плавні. Але одразу ж постало питання: як називати мешканців Горішніх Плавнів?
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Ось як відповів на це питання відомий мовний експерт – доцент Київського університету імені Бориса Грінченка Олександр Авраменко. У своїй книзі "100 експрес-уроків української" він пояснив:
Як назвати мешканців населених пунктів, що мають складну чи складену назву на зразок: Кам'янець-Подільський, Горішні Плавні та подібні. Треба вибрати головне слово й утворити назву за певним усталеним словотвірним зразком. У назві Кам'янець-Подільський головне слово – Кам'янець, отже, мешканці міста – кам'янчани, а жителі Горішніх Плавнів – плавнівці, бо головне слово в цій назві – Плавні.
Цікаво, що після перейменування міста Дніпродзержинська у Кам'янське, його жителі, як і містяни з Кам'янця-Подільського, стали називатися "кам'янчани". Красиво тепер величають і мешканців інших "декомунізованих" міст. Наприклад: Покровськ (колишній Красноармійськ, Донецька область) – покровчани; Подільськ (колишій Котовськ, Одеська область) – подільчани; Сновськ (колишній Щорс, Чернігівська область) – сновчани.
До речі, після того, як президентом України став Володимир Зеленський, уродженець Кривого Рогу, всі стали згадувати й гадати, як же називати жителів цього промислового центру. Криворожани? Криворожці? А жінки – криворожиці? Не смійтеся!
Слово доктору філологічних наук Олександру Пономаріву: "Мешканці Кривого Рогу – криворіжці. Один – криворіжець. Про жінку ліпше казати мешканка Кривого Рогу"
І на завершення – назви жителів обласних центрів України та міст Сімферополь і Севастополь:
Вінниця – вінничани
Дніпро – дніпряни
Донецьк – донеччани
Житомир – житомирці, житомиряни
Запоріжжя – запоріжці
Івано-Франківськ – іванофранківці
Київ – кияни
Кропивницький – кропивничани
Луганськ – луганці, луганчани
Луцьк – лучани
Львів – львів'яни
Миколаїв – миколаївці
Одеса – одесити
Полтава – полтавці, полтавчани
Рівне – рівненці, рівненчани, рівняни
Севастополь – севастопольці
Сімферополь – сімферопольці
Суми – сумчани
Тернопіль – тернопільці, тернопільчани
Ужгород – ужгородці
Харків – харківці, харків'яни
Херсон – херсонці
Хмельницький – хмельничани
Черкаси – черкасці, черкащани
Чернівці – чернівчани
Чернігів – чернігівці, чернігівчани
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