Як обрати і приготувати корисну каву: поради дієтолога Світлани Фус

Напевно у багатьох цього ранку перша чашка буде з цим саме з кавою. Адже цей напій крім приємного смаку і аромату дає заряд енергії.

До вживання кави потрібно підходити за правилом – "в міру все добре". А щоб кава була корисною, крім помірності у вживанні, необхідно також правильно вибрати і приготувати її, – зазнчає Світлани Фус.

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Яку каву обрати?

Краще купувати каву в зернах. Мелена втрачає частину свого аромату, тому найсмачніша буде подрібнена безпосередньо перед заваркою.

Уникайте розчинної, яку отримують в результаті складних промислових процесів. Для її виробництва можуть використовуватися не кращі зерна. Найгірша кава типу 3 в 1 або розчинний капучино в пакетах. Там міститься багато цукру, шкідливих жирів та емульгаторів. Та й підсилювачі смаку і запаху, які додають в таку каву, можуть негативно відбитися на роботі печінки.

Натуральна ж кава для печінки не тільки не шкідлива, а в розумних кількостях корисна. Цю користь визначають наявність гіркоти і антиоксидантов в зернах. Але слід згадати про те, що молоко і вершки, додані в каву, знижують активність кавових антиоксидантів, ускладнюють їх засвоєння організмом.

Уникайте популярного виду приготування – заливки окропом, тобто кави з плаваючою кавовою гущею. В такій каві багато дітерпенів – кафестола і кахвеола. Ці хімічні сполуки можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові і негативно відбиватися на роботі печінки. Найбільш ефективно убезпечити себе від кахвеолу і кафестолу допомагають паперові фільтри. При цьому через фільтр без перешкод проходять в напій цінні для здоров'я поліфеноли – антиоксиданти, що містяться в кавових зернах.

Не кип'ятіть каву, так вона втрачає не тільки смак, але і користь. З неї виділяється більше шкідливих речовин, особливо з кави дрібного помелу, руйнуються ефірні масла з корисними антиоксидантами. Скло і якісна нержавіюча сталь – найбільш безпечні, нетоксичні матеріали. Використовуйте їх при заварюванні кави. Коли пити каву також важливо.

Коли краще відмовитись від кави?

Не пийте натщесерце, вона подразнює слизову шлунка. Не вживайте каву, коли в прийом їжі є м'ясо та інші продукти, що містять залізо. Кава може завадити засвоєнню цього елемента.

Пийте каву, насолоджуйтеся нею і не забувайте про шкоду надмірності та користь помірності.

Автор: Світлана Фус

Джерело: Facebook

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