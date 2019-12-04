11:03
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Блог Соцсети
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА АЛЕКСАНДР ОНИЩЕНКО СНЕГ В УКРАИНЕ
      Блог Соцсети

      Як обрати і приготувати корисну каву: поради дієтолога Світлани Фус

      1440
      Доброго та ароматного ранку! / Unsplash

      Напевно у багатьох цього ранку перша чашка буде з цим саме з кавою. Адже цей напій крім приємного смаку і аромату дає заряд енергії.

      До вживання кави потрібно підходити за правилом – "в міру все добре". А щоб кава була корисною, крім помірності у вживанні, необхідно також правильно вибрати і приготувати її, – зазнчає Світлани Фус.

      Експерементуйте: 5 дивних рецептів кави для вашого ранку

      Яку каву обрати?

      Краще купувати каву в зернах. Мелена втрачає частину свого аромату, тому найсмачніша буде подрібнена безпосередньо перед заваркою.

      Уникайте розчинної, яку отримують в результаті складних промислових процесів. Для її виробництва можуть використовуватися не кращі зерна. Найгірша кава типу 3 в 1 або розчинний капучино в пакетах. Там міститься багато цукру, шкідливих жирів та емульгаторів. Та й підсилювачі смаку і запаху, які додають в таку каву, можуть негативно відбитися на роботі печінки.

      Натуральна ж кава для печінки не тільки не шкідлива, а в розумних кількостях корисна. Цю користь визначають наявність гіркоти і антиоксидантов в зернах. Але слід згадати про те, що молоко і вершки, додані в каву, знижують активність кавових антиоксидантів, ускладнюють їх засвоєння організмом.

      Уникайте популярного виду приготування – заливки окропом, тобто кави з плаваючою кавовою гущею. В такій каві багато дітерпенів – кафестола і кахвеола. Ці хімічні сполуки можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину в крові і негативно відбиватися на роботі печінки. Найбільш ефективно убезпечити себе від кахвеолу і кафестолу допомагають паперові фільтри. При цьому через фільтр без перешкод проходять в напій цінні для здоров'я поліфеноли – антиоксиданти, що містяться в кавових зернах.

      Не кип'ятіть каву, так вона втрачає не тільки смак, але і користь. З неї виділяється більше шкідливих речовин, особливо з кави дрібного помелу, руйнуються ефірні масла з корисними антиоксидантами. Скло і якісна нержавіюча сталь – найбільш безпечні, нетоксичні матеріали. Використовуйте їх при заварюванні кави. Коли пити каву також важливо.

      Коли краще відмовитись від кави?

      Не пийте натщесерце, вона подразнює слизову шлунка. Не вживайте каву, коли в прийом їжі є м'ясо та інші продукти, що містять залізо. Кава може завадити засвоєнню цього елемента.

      Пийте каву, насолоджуйтеся нею і не забувайте про шкоду надмірності та користь помірності.

      Автор: Світлана Фус
      Джерело: Facebook

      Смачний і гарячий: Ароматний глінтвейн з прянощами: простий рецепт

      Введение в храм Пресвятой Богородицы: приметы праздника
      сегодня
      4556
      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Здоровье Публикации Food and Drinks
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Що не так з дієздатністю НАТО?
      Блог Медіа 376
      сегодня , 07:16 Дополнительные перерывы на работе: кто может на них рассчитывать
      Ірина Поліщук 165
      3 декабря , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      200
      сегодня , 06:50 Громкая отставка министра энергетики США: какую роль сыграли Трамп и Зеленский
      Ярослав Голобородько 256
      сегодня , 06:40 В Украине вырастет прожиточный минимум: инфографика
      276
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук