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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Як отримати плоский живіт: 7 правил харчування від фітнес-блогера

95 Читати новину українською
Як харчуватися, щоб схуднути
Як харчуватися, щоб схуднути / Xvatit.com

Експерт з фітнесу Касс Хайнс розповіла про прості правила харчування, які допомогли їй прибрати живіт і зробити фігуру красивою.

34-летняя австралийка опубликовала снимки, на которых она изображена до и после похудения. По словам Хайнс, во время еды надо думать не столько о том, что вы едите, сколько о порциях съеденного. Она отмечает, что ее рацион во время похудения изменился некардинально, но уменьшились размеры еды на тарелке, пишет НВ.

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Касс предлагает семь простых правил питания, которые помогли ей убрать с живота лишний жир и позволяют сохранять хорошую фигуру:

1. Всегда ешьте пищу сидя. Автомобиль не берется во внимание.

2. Во время еды ни на что не отвлекайтесь, ни на телевизор, ни на книгу, ни на смартфон.

3. Всегда старайтесь есть вместе с семьей или друзьями.

4. Выкладывайте пищу на небольшую тарелку. Так вы будете лучше знать, сколько едите.

5. Выпивайте большой стакан воды перед каждым приемом пищи. Это помогает пищеварению, а также не позволяет перепутать голод с жаждой.

6. Запомните, что доедать за вашим ребенком, это не ваша еда. Разделите вашу и чужую еду.

7. Не спешите во время трапезы, хорошо пережевывайте пищу. Питание – это не соревнования.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Фитнес
Источник: 24 Канал
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