Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога

Утренние истерики, хватание за руки и реки слез, способны резать сердце самого черствого человека, – все это типичные симптомы трудностей адаптации малыша к детском саду. Как их преодолеть и можно ли вообще избежать 24 каналу рассказала Екатерина Гольцберг, практикующий психолог Медицинской сети "Добробут".

Когда идти в детсад?

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Оптимальный возраст – около 3 лет. В этот период ослабевает привязанность к маме, и этим следует воспользоваться. К тому же, у трехгодок формируется установка "я сам", которая побуждает их проявлять самостоятельность. Ближе к 4 годам связь с мамой снова крепнет, поэтому разрыв может нанести ребенку больше страданий. А вот у малышей, не достигших трехлетнего возраста, возникают проблемы, связанные с неумением самостоятельно есть, пользоваться горшком. Кроме того, маленькие дети общаются друг с другом не напрямую, а только с помощью взрослого, что может провоцировать проблемы коммуникации.

Формирование привычки

Наука доказала, что за 21 день закрепляется любая привычка. В случае с психологической адаптацией в сад этот период увеличивается до 60 дней. Интересно, что на привыкание к новым условиям окружающей среды организма нужно только 2 недели. Но психика – вещь тонкая. Для успешной адаптации желательно, чтобы малыш не пропускал ни одного дня. Однако на практике это чаще всего бывает малореальным.



Нужно спокойно помочь ребенку пережить первый в его жизни этап взросления. Ведь не за горами новые уровни отделения от родителей: 1-й класс, подростковый возраст.



Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду

Трудности

Если ребенок и через два месяца упорно сопротивляется саду – отказывается есть в группе, испытывает трудности с туалетом (особенно в плане дефекации), не хочет спать днем, контактирует только с персоналом, – значит, привыкания не произошло. Причины могут быть разные: неприятие пищи, постельного белья, шума, слишком эмоциональных воспитателей, а также стрессовая ситуация в семье (например, развод родителей, рождение младших братьев или сестер), что совпало по времени с первыми месяцами в детском саду.

7 правил, которые помогут ребенку адаптироваться к садику

Правило № 1: долго прощаться – слезами обливаться



Утренние прощания не должны быть длительными. Пришли, переодели, передали воспитателю, ушли. Кстати, адекватный воспитатель не будет звонить родителям, если ребенок плачет после того, как они ушли. Звонок уместен только тогда, когда, например, у малыша поднялась температура.



Правило № 2: не обманывать!



Говорите ребенку правду: "Мы идем в детский сад". Не обманывайте его, придумывая истории про собачек или кис за углом. Заводите к группе и прощайтесь. Можно организовать некий ритуал: поцеловать и прошептать на ушко: "Хорошего дня!" или "Развлекись сегодня!".

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Будьте пунктуальны. Заранее договоритесь с ребенком о времени, когда вы заберете его домой. И как договоритесь, так и заберите – что бы там ни было!



Правило № 3: папа может все что угодно



Необходимо продумать, кто будет отводить малыша в сад. Если ребенок долго плачет именно с мамой, то попробуйте поэкспериментировать с папой или бабушкой – возможно, с ними крохе будет легче расстаться.



Игры в детском саду



Правило № 5: анализируем страхи



Бывает, что ребенок начинает дрожать даже при упоминании о садике. Обыграйте ситуацию: "Давай ты будешь воспитателем, а я – малышом". Дети точно воспроизводят действия педагога – и выясняется, чего боится малыш.



Правило № 6: не мешать в коммуникации



Иногда родители побуждают ребенка к дружбе с "тем" мальчиком или "вот той" девочкой, а ребенок сопротивляется – он стремится сам проявить инициативу. В таких случаях важно не переборщить с советами.

Правило № 7: не бойтесь вирусов



Пока иммунная система ребенка не приспособится к новым условиям, малыш будет болеть. Однако это не повод записывать его в разряд неприспособленных для детского сада. После болезни ребенок должен возвращаться в коллектив, а не ехать на месяц к бабушке – так адаптация пройдет легче.

Екатерина Гольцберг, практикующий психолог Медицинской сети "Добробут", врач высшей категории. Консультирует по вопросам семейных проблем, в частности, разводов и состояний после разводов, семейных конфликтов. Занимается проблемами задержки речевого развития, аутизма, школьной неуспеваемости. Оказывает помощь и поддержку при психологических травмах, депрессии, психосоматических расстройствах. Является членом Украинского союза психотерапевтов (УСП) и Профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов (ПАДАП).

Екатерина Гольцберг

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