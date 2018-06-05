Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились

Днями в окупованому Луганську самопроголошена "генеральна прокуратура ЛНР" повідомила, що передала в суд "справу 16 українських диверсантів", яких звинувачують у вбивстві начальника управління "народної міліції ЛНР" полковника Олега Анащенко.

Нагадаю, начальник управління "народної міліції ЛНР" полковник Анащенко загинув вранці 4 лютого 2017 року Луганську в результаті підриву автомобіля. В "ЛНР" у вбивстві Анащенка звинуватили двох українських розвідників. Вони були захоплені у полон у лютому, але відео з їхніми допитами оприлюднили лише через місяць після цього.

Читайте також: ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення

6 лютого російське видання "Росбалт", з посиланням на "Міністерство державної безпеки ЛНР", повідомило про затримання співробітниками "міністерства" особи, причетної до ліквідації ватажка бойовиків Олега Анащенка. За версією співробітників "МДБ ЛНР", затриманий є майором Збройних сил України.

На іншому російському сайті публікують "подробиці" затримання "офіцера", який начебто намагався покинути окуповану територію Луганська, переодягнувшись у жіночий одяг.

6 лютого аналітичний відділ ГІ "Права Справа" отримує інформацію, що співробітниками "МДБ ЛНР" готується прес-конференція за участі з начебто затриманим напередодні "майором ЗСУ". Інформацію про проведення прес-конференції підтверджують російські ЗМІ.

В цей же день, 6 лютого, аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднює у ЗМІ інформацію, що 5 лютого у тимчасово окупованому Луганську співробітниками "МВС ЛНР" було затримано трьох осіб на чолі з польовим командиром бойовиків на псевдо "Шаман".

"Шаман"– Мулієв Шаміль Рашидович, 20 травня 1965 року народження, громадянин РФ, начальник розвід підрозділу 2-го АК. Проживає за адресою: Первомайськ, вул. Дзержинського. У 2015 році прибув на територію тимчасово окупованих районів Луганської області з анексованого Криму і вступив до лав бойовиків бригади "Привид". Під час затримання співробітниками "МВС ЛНР" у "Шамана" та його поплічників була вилучена зброя, вибухівка і схема пересування автомобіля Анащенко. В цей же день справу було передано до "МДБ ЛНР".



Мулієв Шаміль

Паралельно з цим, аналітичним відділом ГІ "Права Справа" поширюється інформація, що затриманим "МДБ ЛНР" майором ЗСУ, який начебто намагався покинути окуповану територію Луганська, переодягнувшись у жіночий одяг, є підставна особа – бойовик-гей Віктор Коломойцев.

Читайте також: Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін

Віктор Коломойцев 24 травня 1990 року народження, проживає за адресою: Донецьк, пр. Київський, 1а. Військова служба: Україна, А0281 м. Житомир, 2009-2012. З 2014 р. в\ч 08805, РФ.



Віктор Коломойцев

Напередодні затримання в Луганську "майора ЗСУ", в лавах 5-ї стрілецької мотопіхотної бригади "Оплот" зафіксували двох бійців нетрадиційної сексуальної орієнтації. Під час любощів затримали Віктора Коломойцева та Едуарда Полиннікова. За інформацією місцевих джерел ГІ "Права Справа", Коломойцев був змушений у терміновому порядку, щоб уникнути фізичної розправи, покинути територію "ДНР" і переїхати у "ЛНР". На території "братньої ЛНР" він був затриманий співробітниками "МДБ ЛНР".

Оприлюднена аналітичним відділом ГІ "Права Справа" інформація щодо намірів бойовиків унеможливило проведення запланованої "МДБ ЛНР" прес-конференції.

Варто зазначити,що анансована на 6 лютого прес-конференція "МДБ ЛНР" відбулася лише 10 березня 2017 року. На прес-конференції була озвучена інформація, що "МДБ ЛНР" має в своєму розпорядженні інформацію про підготовку спецслужбами України замаху на співробітників міжнародних місій, що працюють у самопроголошеній "ЛНР". За версією спецслужб бойовиків, планувалося проведення провокацій і терактів, як в місцях проживання, так і в місцях дозвілля співробітників місії.

Утім, ще 7 березня аналітичний відділ ГІ "Права Справа" оприлюднює інформацію, що в місті Луганськ і в районі населеного пункту Станиця Луганська співробітниками "МДБ ЛНР" під виглядом українських диверсійно-розвідувальних груп планується проведення низки провокаційних акцій проти членів місії ОБСЄ. За повідомленнями безпосередньо з місця подій, у місті Луганськ проведення акцій силового характеру було заплановано в районі готелю "Слов'янський", за адресою: вул. 1-а Слов'янська, 2.

Читайте також: У війні на Донбасі загинув родич Георгія Гонгадзе

Під час самої прес-конференції очільнику "МДБ ЛНР" було задано запитання з приводу того, що ще до появи офіційного повідомлення про затримання диверсантів (10 березня 2017 року), українські змі почали спростовувати інформацію щодо причетності українських спецслужб до ліквідації Анащенка.

Відповідаючи на запитання журналіста очільник спецслужб бойовиків Пасічник зауважив, що на випадок провалу у українських спецслужб є план локалізації його наслідків, в тому числі він включає в себе відволікання уваги. Здійснюється це шляхом вкидання в інформаційний простір інформації, яка спростовує існуючі факти і переключає увагу на негідний об’єкт. На думку Пасічника, саме ці ознаки вказують на причетність спеціальних служб.

Проте, 10 березня, тільки після прес-конференції очільника "МДБ ЛНР", у прес-службі Командування Сил спеціальних операцій ЗС України підтвердили, що на відео дійсно присутні українські військовослужбовці.

На відміну від представників РФ, ми не відмовляємось від своїх хлопців. Як повідомлялось раніше прес-центром штабу АТО, 11 лютого 2017 року був втрачений зв'язок з розвідниками, що виконували завдання в зоні проведення антитерористичній операції на території Луганської області, – йдеться у повідомленні.

Так само, тільки 10 березня, Служба безпеки України спростувала заяви бойовиків про українські диверсійні групи. За інформацією СБУ, знищений ватажок луганських бойовиків Олег Анащенко звинувачував "МДБ ЛНР" в організації замаху на його життя.

Бійці, яких змусили звинуватити українську владу, були у складі групи військовослужбовців, які зникли 11 лютого поточного року. Тільки через місяць жорстоких катувань бойовики вирішили оприлюднити записи. На представлених відео помітні сліди тортур наших військових, – йдеться у повідомленні СБУ.

Таким чином, СБУ і ССО ЗСУ коментували факт ліквідації і затримання українських військовослужбовців постфактум, після прес-конференції "МДБ ЛНР". Натомість саме аналітичним відділом ГІ "Права Справа" вже 6 лютого 2017 року був реалізований план локалізації провалу шляхом вкидання в інформаційний простір інформації, яка спростовувала існуючі факти і переключала увагу на негідний об’єкт – бойовика Віктора Коломойцева.

Фактично, очільник "МДБ ЛНР" змушений був визнати ефективність роботи аналітичного відділу ГІ "Права Справа" щодо протидії запланованої "МДБ ЛНР" інформаційної провокації, яка мала на меті дискредитацію ЗСУ та українських спеціальних служб.

Читайте також: Росія розуміє тільки мову сили