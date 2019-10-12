Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори

Якби я публічно оголосила свій план перемоги на складному 118 окрузі, то представники "старої політики" мене б засміяли. Але він допоміг мені виграти у місцевих князьків, і тому я хочу поділитись ним з тими, хто зважиться це повторити.

Чимало досвідчених "політичних експертів" так і робили: називали нашу команду наївними ідеалістами й радили не витрачати зусиль на гарантовану поразку. Звідусіль лунало запитання: хіба може молода політикиня протиставити щось вагоме людям, які знають усі тонкощі виборчої кампанії та політичної кон'юнктури?

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Насправді, на 118 окрузі було багато сильних конкурентів. Серед них й одіозний нардеп VIII скликання Верховної Ради Богдан Дубневич, який мав достатньо як політичних, так і матеріальних ресурсів для перемоги на цих парламентських виборах. Усі розуміли: у нього найбільше шансів на виграш, незважаючи на задекларовані мільйони доларів та відкриту справу в НАБУ, адже за час каденції від свого імені депутат вклав чимало бюджетних грошей у добробут своїх виборців. Тож виклик перед нами стояв непростий!

Однак ми знайшли ключ до перемоги: чесність та теми, які справді хвилюють виборців. Люди вже добре відчувають, коли політики відкрито та щиро розмовляють з ними про важливе, тому перестали очікувати чергових обіцяних "доріг", "лавочок" чи "майданчиків". А також розуміють : усе це робиться за їхні ж гроші і належить їм по праву, а не є проявом милості того чи іншого депутата.

Люди хочуть більшого: нової, чесної політики. І саме такою її показала наша команда. Переконана, що такий рецепт перемоги буде корисний всім, хто готується до чергових місцевих виборів наступного року. Проте попереджаю одразу: рецепт непростий, адже вимагає значно більшої роботи… після виграшу.

Тож що стало секретом перемоги?

Передусім на нас працював бренд партії "Голос". Партія зібрала людей, компетентних у конкретній сфері: економістів, юристів, освітян, політологів, активістів та лідерів громадської думки. Звісно, це – молода команда, яка тільки формується, адже в травні такої партії ще навіть не існувало. Тож важливу роль зіграла особистість Святослава Вакарчука, який став лідером партії. Авторитет серед українців він здобув давно як музикант, філантроп і громадянин, який ніколи не залишався байдужим до долі своєї країни та людей. Окрім того, Славко є львів'янином, а це теж відіграло не останню роль у ефективності кампанії. Два приїзди Вакарчука до Львова та зустріч з мешканцями у Пустомитах, де люди мали можливість поспілкуватися з ним безпосередньо, були надзвичайно корисними, і це вплинуло на наш результат.

Завжди наголошую на тому, що виграла не я – виграла команда. Саме тому це – надважлива складова, без якої я б ніколи не впоралась!

Ядро команди сформувалося ще до виборів. Донедавна я очолювала Львівську міську організацію "Української галицької партії". Тому практично весь склад штабу – члени УГП. Але складно уявити справжню команду без допомоги сім'ї, волонтерів, інших людей, які якимось чином долучились до роботи (були спостерігачами чи агітували за мене на вулиці серед сусідів).

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Як це було? Ось, наприклад, "базарний день" в містечку Щирець. О 7 ранку треба бути вже там. Хто поїде до Щирця? Не було такого, щоб хтось не погодився, а навпаки – швидко набиралось чимало охочих, які вставали о 6 ранку та їхали розповсюджувати газети.

Або ось ще історія про чорний піар. Наприкінці кампанії конкуренти почали використовувати недобросовісні методи боротьби: в окрузі з'явились плакати проти мене, довелось знімати. І не було жодних проблем у тому, що Роман Лозинський, колишній голова УГП, а на той момент координатор "Голосу" Львівщини, спокійно разом з моїм чоловіком та членом штабу Максимом Ковтуном ходили Львовом й до 5 ранку знімали ці плакати.

Упродовж шести тижнів ми спали по кілька годин. Працювали дуже наполегливо, віддано, натхненно і на позитиві, напевно, у цьому і є найголовніший секрет успіху нашої спільної перемоги.

Боюсь недооцінити роль сім'ї на цих виборах, бо це – не тільки найкраща команда підтримки, але й найкраща мотивація щодня вставати й працювати ще більше, коли здається вже зовсім немає сил.

Мій чоловік Сергій, наприклад, був основним аналітиком кампанії. Моніторити новини – це те, що вдається йому на всі 100%. У штабі допомагав практично щодня і навіть змирився з тим, що вдома порожній холодильник. Сестра з чоловіком теж завжди були "в роботі": і машину на події організувати, і кілька ночей сидіти разом зі мною під час відстоювання голосів. Батькам окрема подяка. Вони не тільки доглядали за дітьми під час виборчої кампанії, але й встигли організувати цілу мобільну групу, яка їздила по селах і ходила від хати до хати, агітуючи за мене.

Я не складала програму з красивих слів, які б мали сподобатись усім. Я чітко декларувала прості, зрозумілі людям речі та говорила правду такою, якою вона є.

Також визначила 5 основних пунктів, які намагатимусь змінити на державну рівні (податкова система, система громадського транспорту, інноваційні профільні школи, ринок землі та поводження з твердими відходами). Усі ці питання насправді дуже близькі людям. Тож головне – пояснити їх простою доступною мовою з життєвими прикладами.

Специфіка мого округу в тому, що більша його частина – села. І якщо, наприклад, у Львові земельну реформу сприймали добре, то в Пустомитівському районі до неї мали недовірливе й упереджене ставлення. Я це прекрасно розуміла, але не намагалась якось приховати цей пункт програми від мешканців сіл, а навпаки – під час зустрічей завжди розповідала про доцільність упровадження ринку землі і пояснювала: якщо все зробити правильно, це значно покращить економіку України.

В останню неділю перед виборами вирішили в один день охопити велику кількість церков, щоб агітувати. В окружних районах Львова їх дванадцять, і ще 123 населених пункти, де в кожному селі приблизно одна чи дві церкви. Тож їхати зібрались усі: штаб, волонтери, родичі, друзі, сусіди… Нас було близько 70 людей, і ми змогли знайти достатню кількість авто. Навіть друзі, які живуть не у Львові, приїжджали на власних машинах та допомагали розвозити людей.

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Також у нас були креативні групи, наприклад, група волонтерів на велосипедах, які розвозили агітматеріали, група волонтерів, що стояли на статичних точках, група, яка ходила по квартирах, тощо. Був у нас і причіп, де знаходилась моя фотографія і логотип партії "Голос". Цей причіп їздив від села до села з колонкою, звідки лунали пісні Святослава Вакарчука, а також були вмонтовані рекламні ролики з голосами співака й відомого телеведучого Сергія Притули. До речі, наша львівська команда "Голосу" зняла відео з Притулою, після якого фраза "А головне – наша Галя не балувана" запам'ятається людям ще надовго!

Я розуміла: округ великий, тому потрібна розгалужена мережа комунікацій. Ми разом з командою знайшли в ОТГ, в селах та мікрорайонах Львова різні ініціативні групи (ОСББ, громадські організації або ж просто активні середовища). Це люди, яких раніше не знала, але під час кампанії ми об'єдналися. Це люди, які хотіли змін та нових облич. Вони долучались по-всякому: агітували у своїх районах, розповсюджували листівки або ставали спостерігачами. Насправді, активістам, особливо в сільській місцевості, було складно якось підтримувати мене, адже багато хто мав кардинально іншу думку, тому я їм щиро вдячна за підтримку.

Концепція організації зустрічей теж була вдалою, і найголовніше в ній те, що ми провели їх дуже багато, близько ста! Виступаючи перед виборцями, я завжди чітко відповідала на запитання. До речі, не було таких питань, на які не могла б знайти відповіді, навіть якщо вони були провокативні. Пам'ятаю, як в Оброшині та Щирці мої виступи знімали на камери представники конкурентів, намагаючись так мене залякати. Але насправді це мало зворотний ефект, і я протягом усієї передвиборчої кампанії до таких методів ставилась з посмішкою. Цих людей було достатньо легко впізнати, адже вони одразу виділялись з-поміж інших.

Медійна складова – ще один елемент, без якого складно уявити хоч якийсь успіх. У нас потужний та професійний медіавідділ. Я б навіть сказала не просто медійний, а медійно-політичний. Мені пощастило, адже він був сформований ще давніше, за що надзвичайно вдячна Українській галицькій партії. Саме цей відділ допоміг розробити модель і стратегію нашої передвиборчої кампанії. Ми зустрічались щонайменше раз на тиждень, збирали великі наради й обговорювали всі нюанси нашої роботи. Була чіткість у кожному моменті, а також продумані ключові комунікаційні меседжі, системний підхід і вдала методологія.

Найважливіше – ми не використовували чорних технологій, не грали проти жодного з конкурентів та йшли до своєї мети чесно, показуючи приклад реально нової політики.

Я не можу випустити з уваги жодної з вищезгаданих складових і завжди називаю їх в комплексі. Мені здається, якщо забрати хоч один з елементів, то однозначно не було б такого успіху. Ми дійшли до кінця та відстояли результати голосування в ОВК лише тому, що згуртувались усі разом проти старої політики та брудних технологій. А по-іншому й виграшу не було б.

Тому наостанок хочу побажати кожному з вас: ніколи не здавайтесь! Впевнено втілюйте в життя всі свої починання та знайте – все вийде, якщо робити це щиро і вірити в свої сили.

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