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      Диетолог.

      Як подолати відчуття гострого голоду: цінні поради дієтолога

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      Як побороти відчуття голоду / iStock

      Що робити, щоб не допускати гострого відчуття голоду? Я сподіваюся, всі знають: для цього необхідно дотримуватися режиму харчування. А ще треба звертати увагу на склад страв, які їмо.

      Щоб прийом їжі давав нам відчуття ситості на 3-4 години і приносив користь, слід дотримуватися таких ефективних порад:

      Білок в кожний основний прийом їжі

      Білок – це компонент їжі, який порівняно довго перетравлюється. Саме ця його властивість робить нас більш ситими після прийому їжі і дає тривалий час не відчувати голоду. Тому в кожний основний прийом їжі додавайте продукти, які містять його достатню кількість. Це м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові, сир. Однак не слід їсти дуже багато білку, оскільки в надлишку він перевантажує нирки і печінку.

      Читайте також: З чого почати правильне харчування: поради дієтолога

      Додавайте овочі

      До білкової їжі треба додати овочі. Вони створять об'єм страві, забезпечать вітамінами, мінералами, біологічно активними сполуками. Покращать перетравлювання білка. А ще додадуть клітковину, яка в травному каналі вбирає воду, набухає і створює відчуття більшої ситості. І калорій овочі мають мало.

      Складні вуглеводи = стабільний рівень цукру в крові

      Не забувайте про складні вуглеводи. Їх можна знайти у кашах з цільної крупи, цільнозерновому хлібі, картоплі, макаронах з твердих сортів пшениці. Такі вуглеводи засвоюються повільно, поступово піднімають рівень цукру в крові і підтримують глюкозу на потрібному рівні до наступного прийому їжі.

      Чому це так важливо? Низький рівень глюкози в крові викликає нестримний голод та раптове бажання отримати якусь "цукерочку". Крім того, продукти зі складними вуглеводами містять багато клітковини і доповнюють ту, що є в овочах.

      Склянка води

      Дуже часто голод плутають зі спрагою. Якщо виникає бажання щось перекусити, коли час для прийому їжі ще не прийшов, треба випити склянку води і почекати 20-30 хвилин. По-перше, воду треба пити і це вже буде корисно. По-друге, майже в половині таких ситуацій виявиться, що почуття голоду пройде. Це тому, що центр голоду та насичення знаходяться в одній частині мозку. Вода дозволить уникнути додаткової непотрібної їжі!

      Для того, щоб скинути зайву вагу, утримувати нормальну массу тіла, потрібно збалансовано харчуватись, а не хоробро жити голодним на дієті певний час, щоб потім повернути зайві кілограми з надлишком.

      А порада "боротися з голодом" – велика помилка, один з міфів схуднення. Відома тільки одна єдина можливість його приборкати – поїсти! І ця дія – наріжний камінь успішного, без зривів, схуднення. Потрібно снідати, обідати і вечеряти, а не голодувати. Найголовніше – налагодити рівномірний режим харчування. Не менш важлива і друга умова – з'їдати стільки, скільки потрібно організму.

      Тоді зайва вага не буде проблемою.

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      Автор: Светлана Фус
      Теги: Новости Украины Публикации Новости Здоровье Здоровое питание Диеты
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