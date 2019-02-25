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      Як Порошенко виборців підкупив – офіційно!

      1708
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / УНІАН

      Сьогоднішнє рішення про виплату пенсіонерам 2400 гривень допомоги – це, на мою думку, перемога Порошенка у першому турі виборів президента.

      Всі податки, що були офіційно отримані українським бюджетом за розмитнення євроблях, офіційно витратять на підкуп виборців – мова йде про майже 13 мільярдів гривень. Цього буде цілком достатньо, щоб, на жаль чи на щастя, забезпечити на прийдешніх виборах перемогу Петру Порошенку.

      Тримісячне пільгове розмитнення євроблях використали для одномоментного наповнення держбюджету. Ці гроші з податків одразу спрямували на купівлю прихильності українців до Порошенка, або ж простими словами на підкуп пенсіонерів. Це банальний підкуп і назвати якось інакше складно.

      Подумайте самі: раптом українська держава в особі чинного президента зажадала виплатити вітчизняним пенсіонерам по 2400 гривень разової грошової допомоги! Поганого в тому нічого немає, адже наші старенькі конче потребують будь-якої допомоги від держави. Шкода тільки, що згадали про них лише напередодні виборів.

      Читайте також: Розмитнення "євроблях" і монетизація субсидій – правильні рішення, але...

      Такий час проведення цього "атракціону небаченої щедрості" наштовхує на думку, що це у жодному разі ніяка не допомога від щирого серця, а заздалегідь продуманий цинічний підкуп виборців, що допоможе Порошенку перемогти у першому турі.

      Думаєте, звучить фантастично? Повірте, наш президент, який прийшов у владу з великого бізнесу, вміє рахувати як ніхто інший.

      Скільки голосів може отримати Порошенко

      Давайте порахуємо: виборців в Україні приблизно 35 мільйонів. Але статистика попередніх волевиявлень свідчить, що явка буде відсотків 70, то ж до дільниць дійде лише 24 мільйони українців. А половина з них – пенсіонери, хто напередодні отримають від чинної влади по 2400 гривень.

      Чому я певен, що половина виборців на дільницях – пенсіонери? Все дуже просто – саме стільки пенсіонерів ми нині і маємо, їх в Україні десь мільйонів 12. Статистика свідчить, що вони вельми дисципліновані і обов'язково до дільниць завітають – вони не просплять, у них не буде похмілля, форс-мажору на роботі, і вони не плануватимуть на цей день пікнік чи вечірку. 12 мільйонів пенсіонерів прийдуть і проголосують!

      А з тією разовою виплатою у 2400 гривень, з обіцяним перерахунком підвищення пенсій та субсидій вже за лютий-березень – не здивуюсь, коли все те на дільницях конвертується у абсолютну підтримку Порошенка з боку пенсіонерів. Саме за їх допомогою він і набере 50% голосів – а ще ж і сам за себе проголосує, і матиме в результаті плюс один голос для перемоги у першому турі! Жартую, звісно... 

      Хід конем

      Як би фантастично це не пролунало, але у чинного президента може це вийти! Варто розуміти, що гроші є не тільки в нього, й чимало кандидатів також були б раді купити собі голоси виборців. Але тільки у чинного президента є можливість зробити це офіційно, прикрившись піклуванням про пенсіонерів. В інших претендентів на пост президента такої можливості й доступу до адмінресурсу просто немає. Гроші – є, а можливості їх "правильно" витратити – немає! На відміну від Порошенка…

      Але найогидніше у цій ситуації, що прихильність пенсіонерів Порошенко купує за наші гроші – за ті податки, що українці сплатили до бюджету, розмитнюючи свої автомобілі. І ті 13 мільярдів, отриманих бюджетом за євробляхи, їх, на жаль, не спрямують на розвиток економіки держави чи на важливий інфраструктурний проект (на кшталт ремонту доріг, добудови окружної навколо Києва чи зведення ще одного мосту через Дніпро) – ні!  Ті гроші, завдяки рішенню Порошенка стати щедрим напередодні волевиявлення, ми просто проїмо! Так само, як проїдали їх за Януковича, коли заради прихильності виборців тодішня влада всі кредити від МВФ спрямовувала на штучне утримання долара по 8...

      Читайте також: Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Кандидаты в президенти Выборы Президента 2019 Публикации Пенсіонери Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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