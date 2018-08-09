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Петр Охотин

Як Рабінович намагався використати Україну у власних цілях

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Як Рабінович намагався використати Україну у власних цілях

Тим часом на полі південно-східного електорату… У безглуздій боротьбі проти Сергія Льовочкіна Вадим Рабінович отримав, схоже, найдорожчу в Європі юридичну консультацію.

Французький суддя за півмільйона євро пояснив йому банальність, відому будь-якому першокурснику юрфаку: від імені держави Україна позови подає Міністерство юстиції, а не народні депутати за власним бажанням.

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За таке юридичне нахабство, коли Рабінович просив арешту приватного майна Льовочкіних у Франції (до речі, задеклароване), прикриваючись інтересами країни, суд постановив додатково оплатити і судові витрати Льовочкіних, і виплатити втрати. Разом – півмільйона. Поки що. Далі можуть піти позови про захист честі і гідності.

Цікаво, чи дасть український Мінюст публічну оцінку таким діям нардепа, який спробував від імені держави ввести в оману іноземний суд. Фактично, перебрав на себе повноваження міністерства юстиції.

Уявіть, якби кожен з 450 депутатів різних партій і груп інтересів міг закордоном накладати арешти від імені України, як намагався Рабінович переконати французький суд? Вони паралізували б правосуддя в половині світу, накладаючи арешти направо і наліво.

Прецедентне в українській політиці рішення дуже відрізняється від традиційних розборок олігархів в Лондонському суді: там запрошують команди адвокатів, довго готують позиції, ведуть переговори і все роблять тихо (раніше я працював у Фундації, яка боролася проти політичного тиску на казахстанського опозиціонера у судах Британії, тому знаю).

Рабінович, схоже, ще не вивчив правила хорошого юридичного тону. Тепер заплатить дорожче.

І взагалі, літо у Рабіновича не склалося зовсім: рейтинги пішли вниз, суд у Франції коштував йому півмільйона, скандал з його ізраїльським громадянством створив юридичні проблеми в Україні, контроль над партією він втрачає, презентація команди закінчилася запрошенням туди політв’язня Миколи Карпюка, екс-глави СБУ Валентина Наливайченка (принаймні, так пишуть ЗМІ) і повним здивуванням Євгена Мураєва. І це тільки початок політичного сезону.

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Автор: Петр Охотин
Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Публикации Новости Франции Сергей Левочкин Вадим Рабинович
Источник: Петро Охотін
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