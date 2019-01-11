09:26
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Артем Овдиенко

      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?

      1261
      Що допоможе українцям не помилитися на виборах?
      Що допоможе українцям не помилитися на виборах? / Unsplash

      Новорічні свята минули, але ж похресники ще вечері приноситимуть. Треба буде знову сідати за стіл. Утім, не чергова порція олів'є мене лякає, а розмови про політику.

      Адже від кожного з кумів мені доведеться вислуховувати увесь набір стереотипних суджень про ситуацію в країні, про кандидатів, про їхні шанси на перемогу, про те, що кожен із них зробив чи може зробити у майбутньому для країни.

      Не те, що б мені самому не подобається про таке розмірковувати. Втім, насправді я навіть трохи заздрю людям, які кажуть: всі кандидати однакові, вони всі – одна кодла, немає різниці, кого обирати, всі або олігархи, або вже продалися олігархам! Для таких людей світ монохромний, всі, окрім них, погані. Заздрю, бо їм жити легше, не мучаючи себе зайвими роздумами, і про політику за святковим столом їм говорити не доводиться, то ж ризиків розсваритися з кумом немає.

      Читайте також: Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?

      Як і більшість українців, не вважаю тих кандидатів однаковими, тому болить за те, що ми повинні обрати країні гідного президента. Як це зробити, як не помилитися? Чесно, не знаю. Ми, на жаль, голосуємо, як то кажуть, серцем, а не розумом, не оцінюємо кандидатів за їхніми справжніми досягненнями, а голосуємо за красиву картинку, що створюють піарники та політтехнологи. Найгірше, що ті картинки-обіцянки всюди: безкінечні рекламні ролики в телевізорі та інтернеті, білборди та сіті-лайти тисячами височіють обабіч доріг.

      А обіцяють кандидати у президенти все, що душі заманеться. Вибір пропозицій нині на будь-який смак, кожен з виборців знайде щось для себе і чомусь буде вірити. Найбанальніше – це здешевлення газу у двічі. Найдивніше, що є такі, хто вірить у ці слова... Хто має бодай мінімальне критичне мислення розуміє, що виконання такої обіцянки економічно неможливе для країни. Ні-ні, звісно, є варіанти, як виконати цю передвиборну обіцянку Юлії Тимошенко і здешевити газ для населення вдвічі – для цього достатньо лише здати Україну Росії, тоді Москва точно зменшить населенню окупованої України ціну свого газу... Але ненадовго.

      Або є ще один спосіб, не такий підступний, але не менш руйнівний для України – знизити ціну на блакитне паливо за рахунок внутрішніх фінансових резервів, натомість отримати відмову МВФ у співробітництві, дефолт і, як наслідок, економічну катастрофу. Але обіцянка, погоджуюсь, красива й на радянських пенсіонерів з ковбасою за 2,20 замість мізків діє така обіцянка гарантовано!

      Не менш актуальною є обіцянка від кандидатів припинити війну. Вважаю, що немає нічого цинічнішого, ані ж ці слова, і сприймаю їх виключно, як намагання набрати собі політичних балів на тому, що болить усій країні. Адже не мир нам з вами потрібен, а перемога. Бо обіцяти миритися із агресором, маючи таку кількість загиблих героїв, які поклали життя, щоб відбити російську агресію – це ницо, як мінімум. А насправді – це державна зрада та намагання привести Україну до поразки.

      Ви, звісно, слухайте, що кандидати обіцяють, проте ставтеся до кожного їхнього слова критично та зі здоровим глуздом.

      Читайте також: Президент Порошенко та олігарх Фукс: від любові до ненависті?

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Газ Война на Донбассе Выборы Президента 2019 Публикации Кандидаты в президенти
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      сегодня , 08:56 Новый закон о домашнем насилии: какие изменения ждут украинцев
      Ірина Поліщук 88
      Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      сегодня , 08:40 Брехня і зрада: як реагувати на передвиборчі обіцянки?
      Артем Овдієнко 1261
      ЧМ-1970 по футболу: настоящая война, "преступление", "кража" и "матч" века
      сегодня , 07:33 ЧМ-1970 по футболу: настоящая война, "преступление", "кража" и "матч" века
      127
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 января , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 1747
      Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      10 января , 21:30 Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      651
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук