Як Росія битиме по Україні після ЧС-2018?

Якщо справжні бойові дії поки що зосереджені вздовж лінії фронту на Донбасі, то підривна діяльність, у тому числі й інформаційна, ведеться по всій Україні.

Будь-яку можливість посіяти зраду чи якось розколоти наше суспільство на протиборчі сторони росіяни намагаються використати із 2013 року.

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Їм потрібно створити хаос в Україні, щоб повноцінно задіяти всю свою агентуру, вивести проросійських громадян на вулиці та за підтримки спецпризначенців спровокувати справжню громадянську війну. У разі успіху такого плану, всьому світові скажуть, що кремлівська верхівка мала рацію щодо війни на Донбасі, а Крим захопили "для запобігання війні на півострові". І вже ніякі аргументи та факти про російські втручання та агресію не матимуть ніякого значення. Державу розшматують. Цього допустити аж ніяк не можна. Зокрема, треба діяти на випередження. Як з підготовкою росіян до теракту з обстрілу мирного населення на Донбасі. Якщо сили АТО чи ООС заявили, що бойовики готуються до провокацій, це зменшує шанс реальних дій агресора у цьому напрямку. То ж поширюйте цей текст, бо чим більше людей знатимуть, що інформаційна провокація запущена росіянами, тим менше її ефективність та тим легше країна перенесе атаку.

Перше, що легко спрогнозувати, це проведення атак під час ЧС-2018. Швидше за все, ФСБшники затримуватимуть українців та шитимуть їм "підготовку до терактів". Після проведення змагань кремлівські терористи не матимуть причин для зупинки своїх злочинних дій – вони на очах всього світу вбивали українських військових, дорослих мирних жителів, дітей, а політики цивільних країн, наплювавши на це, приїхали до РФ, та ще й про відміну санкцій кажуть.

То ж агресія Росії десь у липні може суттєво збільшитися. Як на фронті, так і у ЗМІ та соцмережах. Для цього використають будь-яку причину, однак деякі з них не важко передбачити.

Загибель десантників під час збиття ІЛ-76

Цю трагічну подію, яка призвела до фактичного виключення нашої військової авіації з участі в бойових діях, ніколи не забудуть ані українці, ані російські інформаційні військові. Для нас – це одна з перших подій на фронті із масовими втратами героїв. Для росіян – привід заявити про "державну зраду генералів". Про те, що сталося в Луганському аеропорту 14 червня 2014-го, писатимуть майже всі ЗМІ, а проросійські діячі відпрацюють по своїх методичках. Така інформаційна атака може бути першою серйозною після розкриття діяльності "РІА Новости". Агресори перевірятимуть, як працюватиме їхня агентура без Вишинського, робитимуть роботу над помилками та корегуватимуть свої плани.

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Іловайська трагедія

Фактично від початку війни кожні серйозні втрати бійців ЗСУ та добробатів російські інформаційні війська використовують для проведення інформаційно-психологічних операцій. Іловайська трагедія – один з таких моментів, який битиме по Україні інформаційно ще багато років. Проросійські засоби масової інформації стовідсотково знайдуть купу "експертів", які розкажуть про те, як "генерали свідомо відправляли бійців на смерть", та як "ніхто нічого не робив, щоб врятувати хлопців".

Роковини вбивства Шеремета та провали інших важливих розслідувань

Будь-який праведний гнів українців обов'язково використають для розхитування ситуації. Виключенням не будуть і роковини загибелі журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці, як відомо, не досягли взагалі ніяких результатів щодо розслідування цієї гучної справи. Такий же результат і діяльності поліції, СБУ та ГПУ щодо загибелі Максима Шаповала та багатьох інших діячів. То ж цілком зрозумілі питання активістів-патріотів про неефективну працю правоохоронців підігріватимуться стараннями агресорів.

Річниця Революції Гідності

Тут точно всі проросійські сили активізуються. Використають усе – як те, що за вбивства активістів фактично нікого не покарали, так і стару замануху про "зраду нинішньою владою ідеалів Майдану". Посиляться й маніпуляції навколо зв'язку між Революцією та початком війни, оскільки росіяни просуватимуть ідею того, що саме через події на Майдані "народ Донбасу почав озброюватися".

Церковний розбрат

Чим ближче Україна буде до визнання Єдиної помісної церкви, тим більше зусиль окупанти витратять на те, щоб цьому протидіяти, оскільки постане питання про вигнання ФСБшників у рясах з України. З огляду на те, що УПЦ МП є одним із масштабніших осередків російської спецслужби, допустити таку поразку у Кремлі не хочуть у будь-який спосіб. Для цього наразі "обробляють" окремо кожного члена Синоду. Саме через це засідання церковного інституту з розгляду українського питання вже вдруге переносять.

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Щодо інформаційних атак можна передбачити організацію провокаційних нападів на церкви московитів та подальшу роботу проросійських ЗМІ із розповідями про "неканонічність" та "потрапляння душ вірян єдиної церкви до пекла". Звісно, ці байки доповнять розповідями про "утиск церкви" та іншими жахами.

Передвиборча агресія

Звісно, результати майбутніх виборів в Україні матимуть історичні наслідки для держави. Якщо переможуть антиросійські сили, вплив Кремля на нашу країну послабиться ще більше. Москві конче необхідно протягнути до Ради якомога більше представників лояльних до них партій, а також спробувати посадити у президентське крісло того, з ким можна легко домовитись за допомогою, наприклад, грошей. Чим ближче період виборів, тим серйозніші фейки ми побачимо. Сотні реального та видуманого компромату запускатимуть через усі можливі ресурси. Паралельно із цим росіяни можуть вдатися до загострення на фронті, щоб звинуватити владу Києва у загибелі солдат та цивільного населення.

Втім, такі передвиборчі атаки несуть постійній характер, то ж готуйтеся до того, що у вересні всі таблоїди писатимуть про найвищі рейтинги Тимошенко/Бойка/Рабіновича ще активніше.

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Як захиститися від всього цього? Все просто. Виключайте в собі "зрадофілів", "порохоботів" та включайте мозок. Більше читайте та аналізуйте. І не забувайте, що будь-яку можливість агресори обов'язково використають проти нас.

P.S. Багато подій, про які йдеться, справді викликають занепокоєння у багатьох адекватних та думаючих громадян. І це зовсім не означає, що вони працюють на агресорів чи не мусять говорити про важливі речі. Просто слід розрізняти адекватні обурення народу від прихованих закликів до повалення влади тощо.