Как распознать эмоциональный шантаж со стороны девушки

Есть люди, которые шантажируют открыто и агрессивно, но есть и те, кто действует более осторожно и утонченно. Чтобы не попасть в ловушку, следует знать, как распознать шантаж.

Все манипуляции имеют одинаковые характерные симптомы, отметил Михаил Лабковский на своей странице в Facebook.

Заложенный фундамент манипулятивных отношений не для гармоничных пар. Так, у них существует даже ритм взаимных уступок. Все в порядке до тех пор, пока манипуляции не превращаются в эмоциональный шантаж.

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Требования. Например, девушка хочет переехать жить к своему парню и намекает на это ("Как хорошо и удобно жить вместе", "Мне так одиноко дома одной").

Сопротивление. Лицо отвечает, что не готово к изменениям (требованиям).

Прессинг. Девушка, не пытается разобраться – какие именно чувства стали причиной отказа, и начинает "обсуждать" проблему. Обычно такой диалог оборачивается ее монологом, переполненным обидами и разочарованиями. Она начинает эмоционально давить.

У гармоничных пар нет манипуляций, но существует ритм взаимных уступок

Угрозы. Продолжая встречаться, девушка начинает намекать на то, что, возможно, они не подходят друг другу. Она не предлагает прямо разорвать отношения, она только угрожает.

Согласие. Чтобы не допустить разрыва отношения, парень уступает, убеждая сам себя, что ничего страшного не происходит и, возможно, он слишком драматизирует ситуацию.

Повторение. После "победы" наступает затишье, отношения стабилизируются. Теперь она знает, что может получить желаемое, внушая парню чувство вины и угрожая разрывом. Ведь он усвоил, что самый эффективный способ избавиться от давления – уступить.

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