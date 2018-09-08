16:59
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Психология
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как распознать эмоциональный шантаж со стороны девушки

28 Читати новину українською
Как распознать эмоциональный шантаж
Как распознать эмоциональный шантаж / Фото из открытых источников

Есть люди, которые шантажируют открыто и агрессивно, но есть и те, кто действует более осторожно и утонченно. Чтобы не попасть в ловушку, следует знать, как распознать шантаж.

Все манипуляции имеют одинаковые характерные симптомы, отметил Михаил Лабковский на своей странице в Facebook.

Заложенный фундамент манипулятивных отношений не для гармоничных пар. Так, у них существует даже ритм взаимных уступок. Все в порядке до тех пор, пока манипуляции не превращаются в эмоциональный шантаж.

Читайте также: Какая музыка лучшая для работы: ответ ученых

Требования. Например, девушка хочет переехать жить к своему парню и намекает на это ("Как хорошо и удобно жить вместе", "Мне так одиноко дома одной").

Сопротивление. Лицо отвечает, что не готово к изменениям (требованиям).

Прессинг. Девушка, не пытается разобраться – какие именно чувства стали причиной отказа, и начинает "обсуждать" проблему. Обычно такой диалог оборачивается ее монологом, переполненным обидами и разочарованиями. Она начинает эмоционально давить.

У гармонійних пар нема маніпуляцій, але існує ритм взаємних поступок

У гармоничных пар нет манипуляций, но существует ритм взаимных уступок

Угрозы. Продолжая встречаться, девушка начинает намекать на то, что, возможно, они не подходят друг другу. Она не предлагает прямо разорвать отношения, она только угрожает.

Согласие. Чтобы не допустить разрыва отношения, парень уступает, убеждая сам себя, что ничего страшного не происходит и, возможно, он слишком драматизирует ситуацию.

Повторение. После "победы" наступает затишье, отношения стабилизируются. Теперь она знает, что может получить желаемое, внушая парню чувство вины и угрожая разрывом. Ведь он усвоил, что самый эффективный способ избавиться от давления – уступить.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Психология Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Поведение Януковича привело к критическому моменту, - Туск
 25 января 2014 , 06:44 8
Прокурор: Факт издевательства над заключенными Бердянской колонии подтвердился
 21 февраля 2012 , 20:23 3
47-летний английский голкипер Басток побил сумасшедший рекорд мира по количеству официальных матчей
 13 ноября 2017 , 18:02
Президент ФФУ: Количество договорных матчей в Украине резко уменьшилось
 23 декабря 2017 , 00:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук