Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення

"Сірий імпорт" або ж фальсифікат – дуже незручна для обговорення тема, що загрожує системі охорони здоров'я України. Підробки на ринку призводять до втрати довіри до ліків, виробникам та до галузі охорони здоров'я загалом.

Підробляють абсолютно усі види медичної продукції: ліки, вакцину, медичні вироби, навіть харчові добавки. Підробляють як дуже дорогі препарати для лікування раку, так і дешеві знеболюючі. Будь-яка медична продукція може бути підроблена або просто мати неналежну якість. Шахраї розуміють, що пацієнти будуть шукати пропозиції зі знижкою, тому чим дорожче ліки – тим більше шансів появи дешевшої підробки.

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Фальсифікатом може бути як підробки, так і контрабанда. Навіть якщо медична продукція вироблена за всіма стандартами, то під час контрабанди немає гарантій, що вона зберігалася та перевозилася належним чином. У результаті ефект від такої продукції може бути відсутнім чи навіть зворотнім.

Звідки в Україну завозять фальсифікат

В Україні, за різними оцінками, від 10% до 15% ліків (а також до 40% медичних виробів) мають неналежну якість. Крім підпільних виробництв в самій Україні, велика кількість фальсифікату йде з окупованих територій Донецької та Луганської областей, там раніше діяли близько 20 виробників, і деякі досі працюють, приміром ООО "Стіролбіофарм" або ж ООО "АУП Сарента-Медіпласт". У цих виробників немає доступу до АФІ (активних фармацевтичних інгредієнтів, діючих речовин лікарських засобів), що просто унеможливлює виробництво якісної продукції.

"Міністерством охорони здоров'я" "ДНР" зареєструвало 10 видів препаратів. Але оскільки "Міністерство" в лапках, то це закриває для цих виробів зовнішні ринки збуту (навіть Росію). Залишається тільки самі ОРДЛО, де більшість аптекарського бізнесу належить бойовикам (як і самі виробництва). Але місцеві жителі вже досвідчені, тому або завозять ліки з України або купують український імпорт вже в самих "ЛДНР", що виходить удвічі дорожче, проте усе одно має попит, аніж "вітчизняний" виробник. Одна з аптек на окупованих територій.



Одна з аптек на окупованих територій

У "днрівської" фармацевтики залишається єдиний шлях – Україна, куди вся ця продукція потрапляє шляхом контрабанди і розповсюджується доступними каналами. На підконтрольних Києву територіях вона може мати попитом через ті ж причини, що й інший фальсифікат – низька вартість.

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Майже порожні полиці в донецькій аптеці

Як захистити себе від фальсифікату?

1. Низька у порівнянні з іншими аналогічними препаратами вартість – це перший сигнал замислитись, чи не є це підробкою. Купувати ліки варто тільки в ліцензованих аптеках, де має бути куточок споживача з копією ліцензії.

2. Ніколи не замовляйте ліки через інтернет з доставкою поштою. Можна лише замовляти на спеціальних веб-сайтах на власне ім'я, а потім заїхати в аптеку і забрати особисто.

3. Не купуйте препарати, які не можна придбати в аптеці, а доступні лише на сайтах, у знайомих чи в каталогах. Не довіряйте гучним заявам про унікальність препарату і відсутність побічних дій.

4. Перевезення та зберігання ліків – ліцензований вид діяльності. Якщо продавець пропонує відправити препарат поштою – це практично гарантія, що вам продають підробку.

5. Якщо препарат дорожче 200-300 гривень, просіть продемонструвати копію сертифіката якості виробника. Саме він має супроводжувати препарат від виробництва чи імпортера до аптеки, де здійснюється реалізація. Сертифікат може бути на англійській чи іншій мові, при цьому обов'язково має супроводжуватися перекладом.



6. Не купуйте препарат, якщо упаковка відсутня або пошкоджена. Аптека не має права реалізовувати такий товар. В іншому випадку або порушені умови зберігання, або серія розбавлена фальсифікатом.



7. Ліцензований препарат на упаковці має шрифт Брайля. Виключенням можуть бути ін'єкційні препарати.



8. Змінені звичні характеристики препарату – зовнішній вигляд, колір, смак, запах – може бути ознакою фальсифікату. Виробники досить рідко міняють ці ознаки в препараті.



9. Медикаменти завжди супроводжується інструкцією, яка повинна бути українською мовою. Під час реєстрації така інструкція багаторазово перевіряється та редагується. Відсутність інструкції вашою мовою або інструкція з граматичними помилками – з великою ймовірністю є сигналом про фальсифікат.

10. Завжди вимагайте чек. Назва компанії на чеку має збігатися з ліцензією.

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