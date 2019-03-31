Як СБУшник продався Росії, чому Одесу можуть окупувати та втікачі з "ЛНР": топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед найбільш резонансних тем – працівник СБУ втік до РФ і прихопив таємні документи, американський генерал-лейтенант припускає окупацію Одеси та що роблять російські літаки у Венесуелі.

1. Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post







Росія з усіх сил підтримує владу Венесуели. Навіть таємно відправляє у Каракас військові літаки. Як пояснили офіційні джерела країни, "транспорт прибув у рамках тривалого військового співробітництва між двома країнами".



Що відбувається у Венесуелі? Читайте тут.

2. Как работник СБУ сливал информацию России и почему он до сих пор не наказан?







С большим шумом в РФ прошла пресс-конференция предателя – подполковника СБУ Василия Прозорова, который служил экспертом Антитеррористического центра СБУ, служил в штабе АТО с мая 2014 года, передавал врагу в самое тяжелое время информацию, представляющей государственную тайну.



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3. Путін піде, але Захід хай не радіє, – Atlantico







Світ ще не розуміє, яким складним може стати життя, після смерті президента Росії Володимира Путіна. Очікується, що Путін покине владу у 2024 році. Але окремі голоси у Кремлі готові розглядати інший сценарій.



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4. Як люди тікають з "ЛНР" на територію України: дивіться відео







Це відео водночас жахає і викликає жаль. Дивіться, як на пункті пропуску в Станиці Луганській, люди біжать на мирні території.



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5. Американский генерал-лейтенант не исключает оккупирование Одессы







Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия на Черном море осуществляет политику блокады внеблоковых стран, таких как Украина и Грузия. Поэтому НАТО и страны-партнеры, в том числе Грузия и Украина должны создать "защитную сферу" в Черном море.



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