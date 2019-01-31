Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем

Сьогодні мало хто дивується новинам про те, що штучний інтелект (artificial intelligence – AI) створює картини та музику, опановує керування автомобілем, асистує лікарям та навіть долучається до роботи уряду – словом, робить усе те, що раніше було властиво лише людям.

На перших етапах розвитку штучний інтелект використовували переважно у вирішенні локальних проблем – здебільшого, для автоматизації рутинних процесів. Втім, наразі галузь АІ розвивається настільки швидкими темпами, що розробники почали задумуватись: що як задіяти його у вирішенні глобальних проблем?

Одна з найгостріших проблем сьогодення – голод

Цим питанням опікуються безліч міжнародних організацій, лідерами серед яких є ООН, ЮНІСЕФ та Action Against Hunger. Втім, навіть попри їхні намагання у світі від недоїдання і досі страждають більше 800 мільйонів людей, тобто кожен дев'ятий. І ці показники продовжують зростати.

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У вересні 2018 року ООН сумісно зі Світовим банком запустила проект Famine Action Mechanism, покликаний боротися з голодом – точніше, запобігти йому ще до фактичного настання. Сутність проекту полягає у тому, що Світовий банк у партнерстві з провідними IT-компаніями оброблятиме аналітичні дані та надаватиме найбільш точні прогнози про потенційні спалахи голоду в будь-якій країні. ООН, в свою чергу, зможе вжити заходів якомога скоріше, ще до ескалації ситуації.

Екологічні зміни та нестача ресурсів

Ми живемо в епоху безпрецедентно швидких екологічних змін. Населення планети зростає, а разом з тим зростають потреби людства у найнеобхідніших ресурсах – воді, їжі та енергії. У 2017 році світ сколихнула новина про те, що за 8 місяців ми використали більше ресурсів, ніж планета здатна поновити за рік. Згідно з підрахунками, щоб забезпечити поточні обсяги споживання людству знадобилась би планета в 1,7 разів більша за Землю.

Звісно, ми не можемо повністю уникнути негативного впливу людини на планету, але можемо мінімізувати його – за рахунок збільшення ефективності використання ресурсів.

Засновник Microsoft Білл Гейтс стверджує, що впровадження AI у виробничі процеси збільшує продуктивність в рази:

Штучний інтелект – одна з найновіших розробок, що дозволяють нам виробляти більше товарів та послуг, використовуючи при цьому менше ресурсів. Раніше людство було змушене власноруч вирощувати продовольство, при цьому, якщо ставалась негода чи неврожай, продукти просто пропадали. Наразі завдяки аналітичній здатності AI ми маємо змогу створювати кращі насіння, добрива та умови для вирощування, і це значно збільшує продуктивність виробництв.

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Таким чином, навіть використовуючи штучний інтелект у бізнесі чи веденні домашнього господарства, людство може значно зменшити екологічне навантаження на планету. І до розуміння цього вже прийшла низка європейських країн. Зокрема, вже зараз більше половини всіх фермерських угідь Великої Британії використовують надбання штучного інтелекту, такі як системи датчиків, камери, дрони, віртуальні карти, аналітичні прибори та навігатори. Це вражаючі дані, адже лише декілька десятиліть тому сама ідея існування роботів-фермерів та самокерованих тракторів сприймалась як сюжет для науково-фантастичної книги.

Розповсюдженість AI в Україні та світі

Наразі лідерами у розробці штучного інтелекту є США та Китай. Влітку 2018 року уряд КНР навіть оприлюднив план, згідно з яким країна розраховує здобути світове лідерство у галузі штучного інтелекту до 2030 року. І Китай не єдина країна, яка підходить до питання АІ стратегічно: за останні роки офіційні стратегії щодо використання штучного інтелекту опублікували також Канада, Індія, Японія, Мексика, Сингапур, ОАЕ та держави ЄС.

В Україні державний напрямок щодо розробки АІ ще не визначений. Але не через те, що штучний інтелект непопулярний серед українців, навпаки: останні опитування свідчать про те, що більшість мешканців ставиться до штучного інтелекту прихильно. Справді, низка українських компаній вже використовують AI у своїй роботі, і їх кількість продовжує зростати.

Де завгодно штучний інтелект ще не можна використовувати, але не використовувати його взагалі вже занадто пізно?

– таку тезу висловив директор стратегічного маркетингу компанії SMART business Андрій Бурлуцький на конференції Artificial Intelligence Day у Києві.

Чим більше українські компанії дізнаються про переваги використання АІ та успішні кейси західних партнерів, тим охочіше вони приймають зміни. У сучасному контексті швидка реакція на розвиток технологій як уряду, так і бізнесу, є вкрай важливою. Адже зараз, коли розробка штучного інтелекту у самому розпалі, існує явний ризик щось упустити та залишитись позаду у світі інновацій.

Автор: Наталія Бурлакова, cпеціаліст зі стратегії технологічного розвитку, Microsoft Україна