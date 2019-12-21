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      Як святкують Різдво у різних країнах світу

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      Як святкують Різдво у різних країнах світу / 24 канал

      Рік стрімко наближається до завершення і по всьому світу християни різних конфесій готуються до святкування Різдва – кожен по-своєму.

      Цього разу, схоже, лише в Росії та в Білорусі це свято святкуватимуть 7 січня вже наступного, 2020 року – українці, як відомо, вирішили приєдналася до решти християн: католиків, протестантів, православних Болгарії та Греції – і відзначить день народження Ісуса Христа 24 грудня. Але це неточно.

      А як святкують Різдво в різних країнах світу? Хто як. У той час, як одні примудряються "насвяткуватися" протягом цілого 21 дня, інші отримують свої подарунки лише до нового року. Втім є щось, що об'єднує всіх – це традиція "сімейного" свята. Давайте подивимося, у кого воно як виглядає...

      Велика Британія і США

      Як до британців, так і до американців Санта Клаус приходить в ніч з 24 на 25 грудня та вкладає свої подарунки під ялинку або запихає їх у підвішені над каміном в'язані панчохи. Церковне святкування, за традицією, відбувається вранці 25 грудня, а напередодні ввечері на добрих християн чекає святкова вечеря в сімейному колі.

      Австралія й Нова Зеландія

      Австралійці та новозеландці святкують Різдво загалом так само, як британці з американцями, з однією лише корінною відмінністю: в цих країнах кінець грудня – це розпал літа, що вносить у святкування свої корективи. У цей час в антиподів, існування яких взагалі довгий час заперечувала церква, панує цілком літня температура – в середньому близько 30 градусів за Цельсієм – і це в тіні, якщо хоч де-небудь можна знайти тінь. Тож зазвичай сімейні вечері та інші урочисті заходи переносяться на пляж: тут можна і поїсти, і випити, і в морі викупатися.

      Мексика

      З 16 грудня по всій Мексиці котяться так звані posadas – гучні, яскраві й веселі карнавальні ходи з музикою та феєрверками. Незрозумілим чином вони мають символізувати відчайдушні поневіряння Йосипа і Марії в пошуках притулку, де можна було б сховатися від попихачів царя Ірода й народити Месію. Основний атракціон для дітей – розбити піньяту – підвішену на дереві фігурку з пап'є-маше, наповнену різними солодощами.

      Мексика Різдво фото святкова хода
      Різдвяна карнавальна хода в Мексиці / Фото Houstonia

      Іспанія

      В Іспанії з року в рік в передріздвяний час починається одна й та ж нескінченна дискусія, присвячена місцевій різдвяної традиції –а саме, великій різдвяній лотереї. У ній беруть участь до 90% всіх жителів країни – і вони ж бурхливо сперечаються про те, чи годиться присвячувати подібний захід дню народження Месії? Як би там не було, а через гігантські суми, що стоять на кону, ця лотерея вважається найбільшою в світі і 22 грудня вся країна заворожено припадає до екранів телевізорів в очікуванні, коли диктор оголосить результат. А ось основне свято відзначається вже в наступному році – 6 січня, в день Трьох волхвів (Dia de los Tres Re yes Magos).

      Швеція

      У шведів також є власне, унікальне уявлення про те, як правильно святкувати Різдво: тут, як правило, готується не тільки святкова сімейна вечеря, а й окремі казанки з кашею. Їх виставляють на підвіконня, щоб задобрити кобольда на ім'я Томте або Різдвяного кобольда. Якщо в Томте раптом зіпсується настрій – він може такого накоїти людям, що тим стане не до свята. У ніч же з 24 на 25 грудня подарунки маленьким і дорослим шведам приносить не святий Миколай, як у католиків, і не Христос-немовля, як у протестантів, а Юлбок – Різдвяний козел. Тож замість "хо-хо-хо!" дітлахи чують з темного неба "меее!!!".

      Данія

      У данців також є свій Різдвяний Кобольд, але він зовсім не бешкетливий, як шведський Томте. Його звуть Юленіссе і він допомагає Миколаю з розвезенням подарунків по адресах. Як плату за роботу, свідчить легенда, Юленіссе отримує від діточок молочний рис – ця страва, до речі, вважається в Данії обов'язковою закускою після різдвяної вечері. В одній з тарілок із молочним рисом завжди ховають мигдалевий горішок: хто його знайде – той дістає невеликого подаруночка, який так і називається – mandelgave, мигдальний подарунок.

      Ісландія

      В Ісландії святкування Різдва починається за 13 днів до святвечора. До 24 грудня щодня до ісландців приходить так званий різдвяний дружок, троль – і кожен з 13 "різдвяних дружків" влаштовує свою власну капость. З одного боку, це добре: троленята приносять дітям невеликі подарунки, якщо ті, звичайно, добре поводилися. Якщо ж погано – такі дітлахи 13 днів поспіль отримують... по сирій картоплині. Щоб знали.

      Ісландія Різдво святкування фото
      Різдво в Ісландії / Фото norsktour.com

      Нідерланди

      У Голландії Миколая звуть Сінтеклаас. Ще за 3 тижні до Різдва, згідно з легендою, мореплавець Сінтеклаас причалює на своєму кораблі в порт Гааги, тому в цей вечір діти виставляють на підвіконня дерев'яні черевики-кломпи, схожі на кораблики, а в них засовують записки зі своїми побажаннями, що б їм хотілося отримати в подарунок. 5 грудня Сінтеклаас розносить подарунки маленьким і дорослим, а вже 24 грудня вся родина просто мирно і радісно вечеряє.

      Індія

      Так-так, Різдво святкують навіть в Індії. Причому святкують не тільки католики, які там живуть і чия кількість серед індусів є вельми вражаючою – приблизно 30%. Але і самі індуси також із задоволенням відзначають Різдво: це пов'язано з давньою історією й дуже прикрою для християнських місіонерів традицією. Справа в тому, що, коли перші місіонери прибули до Індії, щоб навертати місцевих жителів до християнства, індуси, на відміну від інших народів, з радістю і негайно прийняли нового Бога, увірували в нього і поставили його зображення на почесне місце... в пантеоні всіх інших богів індуїзму: Шивою, Калі, Крішною та іншими, аж до мудрого слоноголового Ганеші. З тієї пори місіонерам так і не вдалося пояснити індусам, що Єзу Харіста – єдиний Бог, а не один з багатьох. Але поклоняються йому з великим задоволенням і радісно святкують його день народження: за традицією, за 2 тижні до Різдва діти, надягнувши червоні різдвяні шапочки, вирушають у похід вулицями своїх сіл чи міст, співають і просять перехожих про солодощі або гроші. Колядують тобто.

      Японія

      Дивно, чи не так? Японці, як і індійці, з задоволенням святкують Різдво, більш того – це свято є одним з найбільших протягом року. Щоправда, офіційним вихідним воно, як і, скажімо, в Ізраїлі, не є, але святого Миколая можна зустріти і тут. Більш того – їх в Японії відразу 2: традиційний дідусь на ім'я Сегацу-сан, а також молодий хлопець, якого звуть Одзі-сан. Молодий Одзі приносить подарунки, як і годиться – в ніч з 24 на 25 грудня, а ось старий, досвідчений Сегацу-сан розносить їх аж цілий тиждень, який називається в Японії "золотим". Окрім того, японці вважають Різдво... святом закоханих – молоді парочки обмінюються подарунками й планують "особливі" вечори разом. Святий Валентин, до речі, в Японії не є надто відомим.

      Японія Різдво святкування фото
      Різдво в Японії / Фото minsan.ru

      Фінляндія

      Ну й, звичайно ж, слід згадати про країну, яка офіційно вважається місцем проживання Санта Клауса – про Фінляндію, а точніше – про ту її частину, яка зветься Лапландією. В селі Санта Клауса все, буквально абсолютно все крутиться навколо Різдва, Санта Клауса та його оленів. З усіх боків сюди злітаються листи діточок до Санти, з усіх боків приїжджають туристи. Відверто кажучи, це певною мірою заважає святкуванню, власне, Різдва Христового: аж надто все стає схоже на черговий гучний туристичний атракціон.

      А тепер, повернувшись із цієї своєрідної навколосвітньої подорожі, готуємося до свят. Хто до Різдва, хто до Хануки, хто до чого. Веселих свят!

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      Автор: Борис Немировский
      Теги: Новости Украины Новости США Великобритания Новая Зеландия Австралия Мексика Нидерланды Швеция Дания Индия Финляндия Япония Исландия Новогодние праздники Рождество
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