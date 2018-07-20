Як топ-інвестиції у "ДНР" принесли чимало баришів своїм власникам

Всілякі діячі недореспубліки постійно кажуть про численні нібито досягнення економіки терористичної "держави", яка вже п'ятий рік живе під гнітом російського окупанта. У "дирі" закривають заводи, шахти та підприємства, віджимають бізнес та дерибанять гроші, які перераховують кремлівські володарі.

При цьому "республіка", попри все встає з колін. Треба зазначити, що все вищеописане стало можливим лише через величезні інвестиції, які робили у "ДНР" політики, олігархи та інші серйозні люди. Саме вони заклали фундамент такої потужної системи, яка існує вже чотири роки без жодних дотацій з українського бюджету. І ці інвестиції принесли чимало користі для тих, хто повірив у проект та почав вкладувати у нього гроші.

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Путін

Інвестиції ВВХ, безумовно, можна вважати найуспішними, оскільки саме вони відкрили лідерові РФ можливість посидіти на лавці підсудних у Гаазі. Погодьтеся, така доля очікує зовсім не кожну людину.

Ви, наприклад, ніколи цього не досягнете, а Путін – зміг. Крім того, президент Росії отримав ще кілька десятків тисяч зголоднілих до крові вбивць на своїй землі! Відморозки, які пройшли Донбас у якості окупантів, можуть стати у нагоді будь-де. Створення величезної кількості добрив вагою від 50 до 120 кіло, які можуть самі відправлятися у інші країни світу для того, щоб залишитися там у землі, – це серйозний вклад у розвиток садівництва світу.

При цьому країна-експортер не платить за це жодних мит! Санкції та ненависть з боку сусідів, нерукопожатність та звання терориста номер один, все це – результат інвестицій Путіна у "ДНР".

Ахметов

Мабуть, другим у рейтингу інвесторів у недореспубліку є саме цей чолов’яга. Він, мабуть, як ніхто інший багато влистав для існування "ДНР" ще до того часу, коли таку назву ще навіть не вигадали. Саме Рінат Леонідович грав у рулетку із жителями Донбасу, замовлюючи у політтехнологів розробку чергової ідеї про консолідацію людей навколо якоїсь ідеї.

От і вийшло так, що народ за Яника та гроші на нову мобілу був готовий вбивати, а заради того, щоб у нього міліціонери не знайшли пакет трави – взагалі продати рідну матір. За гроші Ахметова жителям Донбасу втлумачували ідею про те, що вони краще за інших. Саме цей вислів фактично й став фундаментом до повстання терористів. З телеекранів їм розповідали, що саме вони можуть жити краще, аніж раніше, адже вони якісь особливі.

Втім, коли олігархові не вдалося домовитися про збереження своїх позицій після втечі Януковича, а на Донбас вже хлинули російські найманці, ситуація почала виходити з-під контроля. Вже перед початком справжньої війни володар Донецької області вирішив зіграти ва-банк, розподіливши ставки між красним та чорним – батальйонами "Восток" та "Азов".

У підсумку виявилося, що кремлівські окупанти не збираються відпускати Донбас, а українські захисники – звільняти його силою. Власник ДТЕКу втік зі свого рідного міста, то ж запам’ятався його теперішнім та колишнім мешканцям як людина, яка могла їх спасти, але нічого при цьому не зробила. Сам Ахметов втратив більшість своїх заводів та купу баксів, то ж наймайнити щось гарне з "ДНР" у нього не вийшло, принаймні, якби він вирішив відстоювати власний бізнес та зберігати і без того досить схожу на автономну "республіку" у складі України Донецьку область, наразі в нього було б куди більше можливостей та грошей.

Серед топових інвесторів можна однозначно вказувати ще багатьох відомих політиків та бізнесменів. То самий Сергій Тарута вклав чимало грошей в український Донбас, однак нічого не робив, займаючи посаду губернатора, то ж і увійшов до історії як чиновник-невдаха. Як гадаєте, із такою репутацією йому світить місце десь в українському політикумі? Аж ніяк!

Звісно, треба ще зазначити вкидання грошей ватажків терористів, які за останні роки зробили кар’єру від нарколиг та дрібних бізнесменів до володарів життя. Сашко Захарченко, наприклад, досить щедро вливав вкрадені у російських окупантів рублі у віджаті у чесних підприємців кафе, супермаркети та фабрики. Звісно, всілякі "Народні"-АТБ приносять чимало грошей, але коли курляйтер збирається зазіхнути хоч на маленьке, але глобальне, виходить як завжди. Наприклад, спроби знову запустити "Стірол" та випускати амміак скінчилися химічним викидом. А місцева горілка й зовсім вбиває. Не глядячи на те , що у найкращому випадку Захарченка чекає довічне ув’язнення, його інвестиції у "ДНР" можна назвати успішними. Принаймні, наразі він може дозволити собі реально багато чого. Навіть жити у маєтку Ахметова.

Словом, люди, які вложили у псевдореспубліку гроші та сили, насправді не отримали нічого, окрім головного болю та місця у пеклі. Не інвестуйте у терористичні угрупування.

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