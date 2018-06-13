Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях

5 тисяч доларів вимагав лікар за влаштування дитини, хворої на рак, на лікування в дитячу лікарню "Охматдит". 5 тисяч доларів за шанс на життя хворого хлопчика, який так і не дожив до свого одужання.

Кілька днів тому в мережі з'явилося відео на якому мами дітей, які лікувалися від раку в дитячій лікарні "Охматдит" розказують страшні речі. 5 тисяч доларів вони в конверті заносили лікарю, який ніжкою відкривав шухляду і казав куди покласти гроші.

Мама розказує, що її сину збирали ці гроші усім світом, давали хто скільки міг – по 5, по10 доларів. І вона в конверті з цими купюрами і принесла їх лікарю. А лікар нагримав на неї і змусив принести "нормальними" купюрами. А нормально – це по 100 доларів, щоб йому зручніше було рахувати.

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Близько тижня тому з'явилася інформація, що цього лікаря – завідуючого відділенням Трансплантації кісткового мозку – Олега Рижака та ще одну завідуючу Центром онкогематології – лікаря Світлану Донську, внаслідок реорганізації лікарні вирішили перевести з адміністративної роботи виключно в лікарську практику.



Світлана Донська та Олег Рижак

Нове керівництво лікарні та Міністерство охорони здоров’я запропонувало їм інші посади, на яких вони більше часу зможуть приділяти маленьким пацієнтам, але не матимуть доступу до закупівель лікарні, не будуть вирішувати, кого брати на лікування, а кого ні, а лише лікуватимуть дітей. Здавалося б, лікар має радіти, що більше часу буде приділяти маленьким пацієнтам, але ж ні – в дитячій лікарні піднявся величезний скандал.

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До "Охматдиту" "захищати лікарів" їдуть народні депутати, медичний персонал підбивають на страйки, а ці самі лікарі почали звинувачувати керівництво Міністерства охорони здоровя у відсутності ліків в лікарні. Чому ж лікарі чинять такий спротив тому, щоб займатися виключно лікарською практикою, на яку вони вчилися, а не адміністративною роботою, яку з них хочуть зняти?

Відповідь очевидна – тоді вони втратять доступ до золотої годівниці, не зможуть вимагати по 5 тисяч доларів за лікування хворих діток, замовляти ліки та отримувати величезні відкати від фармацевтичних компаній за закупівлю "супер" дорогих препаратів, які потім не використовуються.

Так, наприклад, минулого року на складах "Охмадиту" зіпсувалося препаратів на півмільйона доларів. На майже 12 мільйонів гривень було повернуто лише 1 препарату – "Ноксафіл", який лікарі не встигли використати. Інші ж препарати, наприклад "Віфенд", Альбумін, Солю-Медрол, в той час, коли вони псувалися на складах лікарні, змушували купувати волонтерів.

Одна ампула препарату "Ноксафіл" коштує близько 20 тисяч гривень. У 2017 році "Охматдит" замовив 1000 флаконів, а використав всього 516. На 2018 рік лікарі не використавши у 2017 році половину ліків, замовили їх в 3 рази більше – 1500 флаконів.

Використали 500, а замовили 1500. Півтори тисячі флаконів – це майже 30 мільйонів гривень. Більшість з яких навіть не буде використано. Це гроші, які б могли врятувати чиєсь маленьке життя, а натомість підуть в кишені фармацевтичних компаній, а препарати пізніше спишуть.



Препарат, який закуповують лікарі

В "Охматдиті" замовляють цей препарат 2 лікарі, а саме – завідувач відділенням онкогематології та Трансплантації кістового мозку Олег Рижак та завідувачка Центру онкогематології та трансплантації кісткового мозку – Світлана Донська. Це той Рижак, який вимагав у батьків по 5 тисяч доларів за влаштування хворої дитини на лікування. Це та сама Донська, яка нещадно критикувала закупівлі ліків через міжнародні організації, коли ціни на ліки знизилися майже в 2 рази.

Саме вони із року в рік замовляють в рази більше "супер" дорогих ліків, ніж насправді використовують. Мало того, ці препарати не рекомендовані для лікування дітей з раком до 13 років Міжнародною асоціацією педіатрів онкологів. Чому ж українські лікарі замовляють препарати, якими не користуються в світі, які коштують в рази дорожче та найголовніше – набагато більше, ніж їм потрібно?

На мою думку, відповідь може бути лише одна і називається вона "відкат". Такі препарати не продаються в аптеках і можуть бути закуплені лише централізовано. Відповідно, для цього потрібні лікарі, які замовлять препарати у великій кількості. Ні для кого не секрет, особливо в онкології, що стандартний "відкат" з рецепту для лікування тієї ж хіміотерапії складає в середньому 10%.

Порахуйте і ви зрозумієте, як лікарі отримують шалені гроші. Так, наприклад, цього року ці ж лікарі Рижак та Донська замовили комплекти C4L на 2 мільйона гривень. Це набори, що використовуються для сепарації, тобто відділення кров'яних клітин.

От тільки замовляли вони ці комплекти знаючи, що апаратура, на якій вони використовуються, не працює. Цікаво, кому ж вони потрібні, при непрацюючому обладнанні? Багато стає зрозуміло, якщо подивитися декларацію нещодавно звільненого головного лікаря "Охматдиту", який майже 15 років керував дитячою лікарнею Юрія Івановича Гладуша.

Лікар та його дружина, яка працює, до речі, викладачем в державних університетах мають будинок на 300 квадратів, 3 квартири та близько 50 тисяч доларів заощаджень. Не даремно, коли Міністерство охорони здоров'я вирішило звільнити його – в лікарні стався скандал: лікарів змушували підписувати листи на підтримку екс-головного лікаря, а Міністерство звинувачували в тиску.

Як бачимо історія знову повторюється. Лікарі-хабарники, які керують замовленнями лікарні, не хочуть поступатися своїми хлібними місцями. Вони намагаються зробити винним нове керівництво лікарні, яке пропонує їм лікарську практику, але вже без можливостей заробляти на маленьких пацієнтах.

Вони хочуть, щоби батьки і далі збирали по родичах і знайомих по 5, 10 доларів на порятунок життя дитини, а потім приносили їм конверти вже зі зручними купюрами.