Як українські інженери створюють надлегкі та високотехнологічні трейлери для подорожей

Одного разу реставратор ретро-автомобілів вирішив зробити будинок на колесах і став українським інноватором.

Павло Волков у рекордні терміни організував серійне виробництво надлегких і високотехнологічних житлових трейлерів для подорожей. Ці унікальні причепи зібрані переважно вручну й вони уже роз’їхалися по всьому світу.

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Українець створив майстерню, де виробляють не просто трейлери, в яких можна переночувати в дорозі. Від самого початку він поставив собі завдання – зробити мобільними якомога більше зручностей сучасного будинку та водночас не перевантажувати автомобіль. Українські інженери переосмислили традиційний американський житловий трейлер.

Ми виробляємо причепи для активного способу життя, для зручного відпочинку на природі, у світі його називають "коровайником", а правильна назва – трейлер, – розповідає Павло Волков.

Перший будинок Павло робив для себе. Прикотив його на виставку і привіз звідти кілька замовлень на такі трейлери.

"Зараз на пострадянському просторі ми, напевно, перші, хто займається виробництвом таких трейлерів промислово", – каже українець.

Трейлер зроблено з полегшеної французької екологічно нешкідливої фанери, без жодного шва. Майстер жартома каже, що трейлер теоретично навіть може плавати. У трейлера потужні оцинковані заводським способом рами, котрі не розіб'ються від бездоріжжя.

Але головне в ньому – сам тип конструкції. Зверху корпус покритий нержавіючою сталлю. Причіп формально розділено на 2 блоки: салон і кухонна частина.

У такому будинку на колесах на одній зарядці акумулятора можна прожити 3-4 дні, в залежності від споживання енергії. Також є модель для екстремальних видів подорожей. Важить трейлер у 2,5 разу менше, ніж іноземні аналоги, – 500 кг у спорядженому стані.

На початок 2018 року український цех виробляє по 10 причепів на місяць.

Два таких трейлери закупили мандрівники з Нової Зеландії. Крім того, один із великих представників електромобілів зробив привабливу пропозицію українській компанії.

Детальніше про майстерню, де українські умільці створюють ідеальний будинок на колесах, дивіться у програмі "Майстер справи" на UATV.

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