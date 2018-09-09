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Як узаконити самовільне будівництво в Україні у 2018 році: список документів і терміни

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Як узаконити самобуд?
Як узаконити самобуд? / Dom2000

Мінрегіонбуд запустив механізм легалізації побудованих без дозволу приватних і дачних будинків

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України запустило механізм "будівельної амністії" – легалізації самовільного будівництва: побудованих без дозволу приватних і дачних будинків. Узаконити самовільне будівництво стало можливим для приватних житлових будинків, дач і присадибних будівель площею не більше 300 кв. м, які були зведені з 5 серпня 1992 по 9 квітня 2015 року.

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Вже затверджений Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію збудованих без дозволу приватних, садових, дачних будинків, будівель і споруд сільськогосподарського призначення (за класом наслідків СС1).

"Сьогодні всі власники приватних, садових, дачних будинків, збудованих без дозволу на виконання будівельних робіт, вже можуть подавати документи, щоб отримати право власності на них за спрощеною процедурою. Спільно з Держархбудіспекцією ми розробили новий порядок прийняття в експлуатацію таких об’єктів, більш простий та зрозумілий. Отримавши право власності на свої будинки, люди зможуть розпоряджатися ними в майбутньому, продати або передати у спадок, а також провести там воду, газ, тепло, електроенергію та інші комунікації", – заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, який також опублікував перелік документів.

Прийняття в експлуатацію об’єктів здійснюється ДАБІ безкоштовно та протягом 10 робочих днів.

Список документів для узаконення самовільного будівництва, легалізації приватного будинку, дачі або присадибні будівлі

  • Заява про прийняття в експлуатацію об’єкта (у разі наявності співвласників земельної ділянки та/або зазначеного об’єкта необхідні також їх підписи);
  • Один примірник заповненої декларації;
  • Звіт про проведення технічного обстеження об’єкта (крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу ІІ Порядку)
  • Копію документу (засвідчену в установленому порядку), що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт;
  • Копію технічного паспорта з відміткою про можливість розміщення та надійної і безпечної експлуатації об’єкта (з відміткою у випадках, передбачених пунктом 5 розділу II Порядку). При цьому, технічні паспорти, складені до набрання чинності цим Порядком, подаються за умови проставлення в них відповідної відмітки про проведення їх технічного обстеження.

Перелік об’єктів самовільного будівництва, які підлягають легалізації

  • Індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки загальною площею до 300 кв. м, а також господарські (присадибні) будівлі і споруди загальною площею до 300 кв. м, збудовані з 5 серпня 1992 до 9 квітня 2015 року;
  • Будівлі та споруди сільськогосподарського призначення, збудовані до 12 березня 2011 року.
  • Об’єкти мають бути зведені на земельних ділянках відповідного призначення та відповідати державним будівельним нормам (ДБН).

Джерело: 100realty.ua

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Публикации Рынок недвижимости Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Цены на недвижимость
Источник: 24 Канал
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