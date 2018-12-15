Всю неделю Киев готовился к историческому событию для Украины – Объединительному собору, где должен быть избран глава будущей Единой украинской церкви и утвержден ее устав. Подготовка продолжалась в напряженной атмосфере, Россия оказывала активное сопротивление независимости украинской церкви.

В Софии Киевской чинили алтарь, вытирали пыль с икон, наводили блеск. Силовики, учитывая приезд высоких гостей из Константинополя, проверяли все закоулки и ожидали провокаций и митингов противников объединения. Планировали их в Москве, а организовывать должны были с помощью священников Киево-Печерской Лавры.

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Настоятель Лавры называл обвинения репрессиями. А за день до собора в Московском патриархате заявили, что СБУ похитила их митрополита Агапита и силой везет на Банковую! "Похищен митрополит", впрочем, вскоре нашелся – по дороге на Киев по собственной воле. И процесс уже было не остановить. В Украину прибыли экзархи из Константинополя, отслужившие первую службу в Андреевской церкви. Митрополит Галльский Эммануил готовился председательствовать на Соборе.

Хотя есть препятствия, но Вселенская патриархия делает все возможное, чтобы процесс объединения церквей продвигался дальше,

– заверил митрополит Галльский Эммануил.

Как и среди кого будут избирать главу новой украинской церкви – не было известно до последней мине. Церковники держали интригу. Константинополь настаивал, чтобы кандидатов на главу было трое. От Киевского патриархата, Московского и Автокефальной церкви. Но последняя отказалась выдвигать своего.

Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний

На внутреннем соборе в Киевском патриархате кандидатом избрали молодого влиятельного митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания – утверждали источники. Ему 39, он – правая рука и наместник Филарета. Самостоятельный и независимый. Религиоведы говорят, что Епифаний является высокообразованным человеком, знает греческий язык, ведет переговоры с Константинополем много лет, и имеет способности хорошего администратора. Его конкурентом был 52-летний митрополит Луцкий и Волынский Михаил – не менее авторитетный в церкви, бывший моряк и патриот.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон

За Эпифания проголосовали 30 архиереев. За Михаила – 12. Патриарху Филарету в новой церкви могут отвести место почетного иерарха. Против его кандидатуры возражали и в Константинополе, и в Московском патриархате. А вот от последнего кандидатом может стать протеже Порошенко – митрополит Винницкий и Барский Симеон. Ему 56. На внутреннем Соборе УПЦ МП он единственный отказался признавать решение Константинополя предоставить Украине Томос. Однако шансы его невысоки.

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Источники утверждают: на Собор прибудут 10 епископов от Московского патриархата, 42 с Киевского и 12 от Автокефальной церкви. Всего 64. С каждым – по одному священнику и мирянину. Голосовать за предстоятеля будут тайно в два тура. После рейтингового голосования во второй тур выйдут трое – среди них и будет выбран будущий предстоятель. И такая процедура будет сохранять интригу до последнего момента.

Напомним, в октябре 2018 года в Стамбуле состоялось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея, которые почти месяц провели в Украине. Экзархи существуют ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками, и по результатам их отчета Украине было принято разрешение на создание Единой поместной церкви.

5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. По его словам, Вселенский Патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии.

15 декабря в Киеве начался Объединительный собор.

КРАЙНИЕ НОВОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАЧАЛУ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОГО СОБОРА