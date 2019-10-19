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      Анастасия Григорова

      Як в Україні та світі борються з використання поліетиленових пакетів

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      Світ оголосив війну пакетам
      Світ оголосив війну пакетам / Фото з відкритих джерел

      Змініть спосіб життя – допоможіть врятувати планету!

      Згідно зі звітом ЮНЕП, в світі щорічно вікористовуються до 5 трильйонів пластикових пакетів. У випадку неправильної утилізації, вони можуть закупорювати водні русла, забруднювати світовий океан, вбивати його мешканців та забезпечувати поживним середовищем комарів, що переносять малярію. А якщо покети скидають на сміттєзвалища, то їх розкладання триває століттями.

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      Багато мешканців країн вирішили, що з них досить та їх уряди ввели повну або часткову заборону на виготовлення та використання пластикових пакетів. Більше 90 країн мають подібні обмеження. На сьогодні в цілій низці країн – зокрема, у Франції, Італії, Сінгапурі – заборонено використовувати будь-які пластикові пакети. В Ірландії, Латвії та Данії для торгових організацій встановлений податок на такі вироби. Обмежено використання поліетилену в Австралії та Китаї.

      Заборони особливо поширені в Африці. Частково така статистика пояснюється тим, що відносно низькі показники збору та переробки відходів роблять проблему відходів пластику більш болючішою, а й частково тому, що Африка експортує дуже мало пластику та не має потужної промисловості.

      В Танзанії передбачена кримінальна відповідальність за продаж поліетиленових пакетів, порушникам загрожує рік тюремного ув'язнення. У Кенії покарання за ігнорування заборони є найбільш жостким у світі. Виробникам, імпортерам, розповсюджувачам та користувачам, яких помітили з пластиковим пакетом, загрожують штрафи до 38 тисяч доларів або 4 роки позбавлення волі.

      Яка ситуація з пакетами в Україні?

      В Україні вирішили не вдаватися до таких радикальних заходів. Законопроектом запропоновано заборонити в Україні тільки продаж в роздрібній торгівлі "надлегких і легких пластикових пакетів", які не вважаються такими, що біологічно руйнуються. Однак, судячи з тексту законопроекту, "заборонений" матеріал, як і раніше, можна буде використовувати для пакетування свіжого м'яса, рибних і сипучих продуктів.

      У законі зазначено, що легкими пластиковими пакетами вважаються вироби завтовшки від 15 до 50 мкм (мікрометрів, або мікронів), надлегкими – завтовшки менше 15 мкм. Для розуміння, товщину 15 мкм і менше мають звичайні поліетиленові кульочки-"майки" і кульки без ручок, які сьогодні висять в кожному супермаркеті у відділах з продажу овочів і круп, в які загортають хліб, сир, масло і т.д. "Легкі" пакети – ті, які витримують більше 3 кг і в яких ми зазвичай відносимо з магазинів покупки додому. Пакети для сміття в більшості своїй відносяться до категорії надлегких, а пакети великої місткості з розряду надміцних – до категорії легких.

      Продавці забороненої продукції обкладатимуться штрафом в розмірі 500% вартості реалізованої партії товару, а при відсутності обліку доходів і витрат – в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів (1700 грн).

      Також планується штрафувати за відсутність маркування на пакетах, яка б давала інформацію про те, заборонений чи дозволений це товар, – 30% вартості всієї партії товару або не менше 5 неоподатковуваних мінімумів.

      Набуття чинності законом передбачається з 1 січня 2021 року, а окремих його положень – з 1 січня 2022 року, щоб і у виробників, і у споживачів був час на адаптацію.

      Але нащо чекати 2021 року, коли ви вже зараз можете позбутися ваших поліетиленових звичок і звести до мінімуму використання пластику? Змініть спосіб життя – допоможіть врятувати планету!

      Тим часом: В Україні заборонять пластикові пакети, – Кабмін

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      Автор: Анастасия Григорова
      Теги: Новости Украины Экология Публикации
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