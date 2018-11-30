Как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний

Финские ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Ювяскюля обнаружили, что регулярное посещение сауны снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте 50 лет и старше.

Об этом пишет портал MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 1688 человек, средний возраст которых достигал 63 лет.

Участники заполняли анкеты, в которых указывали, как часто они посещали сауну. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний устанавливали по данным, которые предоставили больницы и медицинские центры.

Исследование длилось 15 лет.

Ученые обнаружили, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто часто пользовался сауной (4-7 раз в неделю,) составляет 2,7 случая на тысячу человеко-лет.

У тех, кто посещал солярий всего один раз в неделю, уровень смертности составил 10,1 на 1 000 человеко-лет.

По мнению ученых, это объясняется тем, что пар и высокие температуры способствуют снижению кровяного давления.

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