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      Как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний

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      Как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний
      Как уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний / inbody.us

      Финские ученые из Университета Восточной Финляндии и Университета Ювяскюля обнаружили, что регулярное посещение сауны снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей в возрасте 50 лет и старше.

      Об этом пишет портал MedicalXpress.

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      В исследовании приняли участие 1688 человек, средний возраст которых достигал 63 лет.

      Участники заполняли анкеты, в которых указывали, как часто они посещали сауну. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний устанавливали по данным, которые предоставили больницы и медицинские центры.

      via GIPHY

      Исследование длилось 15 лет.

      Ученые обнаружили, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний среди тех, кто часто пользовался сауной (4-7 раз в неделю,) составляет 2,7 случая на тысячу человеко-лет.

      У тех, кто посещал солярий всего один раз в неделю, уровень смертности составил 10,1 на 1 000 человеко-лет.

      По мнению ученых, это объясняется тем, что пар и высокие температуры способствуют снижению кровяного давления.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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