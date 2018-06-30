Як вибрати перший слінг для малюка: поради

Пам’ятаю себе два роки тому і ту лавину інформації, яка навалилась на мене зі вступленням у групу "Слінгомами Львова". Всі щось продавали і шукали, при цьому використовували незрозумілі мені скорочення та абревіатури. Я не знала, за що хапатися і що досліджувати в першу чергу. Думаю, багато хто з новоспечених мам із таким стикався.

Все ж, якщо ви надумали придбати свій перший слінг-шарф, то вам потрібно трішки до цього підготуватися, перш ніж приступати до купівлі.

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Є кілька основних порад, як звузити ваше коло пошуку. Почнемо з найпростішого і спитаємо все у львівського слінгоконсультанта Наталі Орел.

З чого почати?

– Від чого відштовхуватися? Від потреб, від грошей, від фірми, від розміру, від щільності?..

– Якщо мама новачок чи не перечитала спільноту вздовж і впоперек, то їй самій, навіть опираючись на ці підказки, буде важко визначитись. Я ж завжди питаю: "Як ви бачите своє слінгоносіння? Для яких найчастіших випадків потребуєте слінг?". І далі вже, виходячи з цього, починаємо обирати за параметрами розмір/ бюджет/ вага дитини/ уміння/ пора року.

– Як визначити потрібний розмір слінга?

– Є формули, які ніколи не використовую, бо тоді ми геть як сектанти виглядатимемо. Беру середнє – розмір у буквах:

Розмір слінг-шарфа:

XS, S, S/M то 5-ка (4.2 м);

тверда M, L – 6-ка (4.6-4.8 м).

далі – 7 чи 8 розмір.

Довжина слінгів

До уваги беру ріст і розмір бюсту, якщо мама має видатні форми. Тоді можливі й інші варіанти.

Вибір слінг-шарфа

– Який оптимальний склад для першого слінга-шарфа? Чи варто звертати увагу на пору року при виборі?

– Універсальна звичайно ж, бавовна. Це, якщо ми про середній градус і “я не хочу дуже дорогий слінг”. Якщо на літо, навіть з урахуванням зими, можу порадити шовк/льон, то вовну ніколи не раджу, вона може бути третьою в купці, бо дуже сезонна.

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– На які фірми слінгів можна дивитися в першу чергу?

– На всі. Але найкраще не ті, котрі зараз "модні", бо їх багато і можна легше продати, якщо зі слінгом не потоваришував. Проте раджу добре почитати і випитати про характеристики маловідомих виробників слінгів, щоб не було розчарування, сюрпризів і, як наслідок – небажання користуватись взагалі.

– Чи вартує замовляти новий слінг-шарф у коробці, чи краще купити "з рук" вживаний?

– То "питання релігії". Деяким мамам важливо, щоб слінг був новим для нової (першої) дитини. Все більше виробників застосовують додаткове пом’якшення тканини, інші – тчуть такі патерни (малюнок жакарду), що слінг одразу з коробки м’який.

Проте не варто боятись зі слінгами характеристики "вживаний". Якісні слінги від носіння виграють, і, якщо він не заношений до дір і в хорошому стані, то задля економії раджу звертати увагу на б/в також.

– Чи грає роль щільність? Якою вона має бути, якщо малюк новонароджений? І якщо дитина вже важить 10+ кг?

– Так, щільність важлива, але важливим є фактор універсальності. Якщо мама хоче доносити до віку сидіння, а потім перейти на рюкзак, то навіть для немовлят можна брати шарфи щільністю довкола 240 г/м². Або ж мама хоче змінювати слінги відносно збільшення ваги дитини, тоді рекомендую і від 180 г/м² починати.

Ще важливим є плетення, його "густина". Бо можуть бути слінги з великими цифрами в граматурі, але один рихлий і умовно немовлячий, а інший – як хідник і добрий хіба для чалапунів.

– Як щодо плетіння? Яке найкраще для початківця?

– Будь-яке плетіння можна освоїти, якщо повчитись правильно мотати. Досить складними є "слизькі" слінги – з шовком чи бамбуком. І однозначно нові відносно, складні "двошарові" плетення (типу контра в Yaro). А от смугасті з плетінням подвійна діагональ, чи добрі жакарди – достатньо неважкі в приручанні.

Ціна слінга

– Який мінімальний бюджет для хорошого слінга?

– Ціна прив’язана до валюти (слінги європейських виробників), тому 1000-1200 грн – то є, напевно, мінімум.

– Чи можна придбати один слінг на все життя, універсальний?

– На все життя від народження до 2 років – ні. До року – можна, якщо дитина не набирає вагу сильними темпами. Мінімум – 2 шарфи від 0 і до кінця слінгоносіння.

Від себе

Від себе лиш додам, що я завжди купувала слінги "з рук" і не було з тим ніяких нюансів. Швидше навпаки – приємність, бо зекономила. Мій слінг від Lenny Lamb має щільність 250 і я планую його носити з новонародженою малявкою. Крім того, що він гарно відносив Юстинку в її 9+ кг. Заплатила за нього 2000 грн, якщо пам’ять не зраджує.

Автор: Мамунця

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