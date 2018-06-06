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Як вивести нікотин з організму: основні правила

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Фреши выводят никотин из организма
Фреши выводят никотин из организма / elyamrsx.com

Существует мнение о том, что если справиться с табачной зависимостью, то самочувствие человека быстро возвращается в норму. Однако все зависит от стажа курения и времени для восстановления организма.

В некоторых случаях человеку может понадобиться несколько лет, пишет Men’s Health.

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Важным моментом в борьбе с никотином – не возвращаться к курению сигарет.

Эксперты советуют употреблять побольше витаминов и микроэлементов, а также антиоксидантов, которые подавляют действие никотина.

Для вывода никотина нужно пить не менее, чем 2 литра воды в сутки. Стоит употреблять травяные чаи и настойки, которые обладают очищающим эффектом.

Включите в рацион молочную продукцию. По мнению некоторых экспертов, такие продукты способны вывести никотин из организма.

Нужно вести здоровый образ жизни – займитесь бегом, плаванием, велоспортом. Однако это стоит делать тем, у кого нет проблем с легкими, сердечно-сосудистой системой.

Попробуйте пересмотреть свой рацион и исключите из него нездоровую пищу.

Полезно употреблять крупы и пить фреши и соки. Выпивайте утром фруктовые (бананы, ягоды, апельсины, яблоки) или овощные (морковь, томаты, свекла, зелень) соки.

К слову, врачи и диетологи советуют пить фреши как взрослым, так и детям. Однако их нужно употреблять по определенным правилам, чтобы они принесли максимальную пользу организму.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Наркотики
Источник: 24 Канал
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