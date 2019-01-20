12:41
20 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Блоги Повернись живим
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Повернись живим

      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця

      771
      Дмитро
      Дмитро

      Він мав би працювати на залізниці, але опанував стрільбу з кулемета Калашникова модернізованого (ПКМ).

      З Дмитром ми розмовляємо на одній із позицій, де до ворога всього кількасот метрів. У бліндажі тепло, на столі остигає щойно заварена кава, а біля буржуйки гріються кішки.

      23-річний Дмитро з позивним "Друїд" розповідає:

      Дочекався закінчення навчання та влітку 2016-го пішов до війська.

      Зараз він – військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Хлопець родом із Сумської області, а до війни був на Донбасі лише одного разу. Проте зараз знає вже достатньо міст Луганської та Донецької області, де під час ротацій виконувала завдання його бригада.

      Читайте також: Українські волонтери – наша асиметрична відповідь ворогам

      – Пам'ятаю, у лютому 2017 року ми були під Чермаликом – розвозили з хлопцями на КрАЗі боєкомплекти. Я бачу, що водій їде по полю й дуже швидко. Вже час під'їжджати до позиції, а ми чуємо звук, ніби гілка зачепилася за кузов. Потім – вибух. Повибігали з машини, попадали на землю, у колії. Тоді по нам стріляли з ПТУРа, метра півтора над капотом пролетіло, але в нас не влучило, добре, що якийсь криворукий попався. Це те, що не забудеться. Командир мій казав, що це як другий день народження.

      Близьким, щоб не хвилювалися, кажу, що в мене все добре. Хтось же має воювати. Якщо з себе не почнеш, то нічого доброго не буде. В мене, до речі, дуже багато знайомих пішли служити. Я своє життя планую пов'язати з армією, тим паче, мені дуже пощастило з бригадою та побратимами.

      Військові, які уважно слухають нашу розмову, додають:

      У нас немає "дідовщини". Коли хтось новий приходить, ми йому допомагаємо та всьому навчаємо.

      Замість того, щоб жити мирним щасливим життям, вони йдуть на війну. Адже розуміють: мають захистити Україну та здобути перемогу.

      Підтримати українських бійців у нашій спільній боротьбі можна тут.

      Читайте також: "Граф Дракула вийшов на полювання": про війну, відвагу та смішні історії

      Автор: Повернись живим
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Война Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      сегодня , 12:01 Це другий день народження: як війна на Донбасі змінила життя звичайного хлопця
      Повернись живим 771
      Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      сегодня , 11:00 Скільки генералів загадково померли у Росії: шокуюча цифра
      Віталій Дейнега 624
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 10:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 603
      Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?
      сегодня , 08:40 Челендж в мережі: чи змінилася Тимошенко за 10 років ?
      Артем Овдієнко 3177
      Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      19 января , 22:02 Історія українських фізиків "із гаражів", які з нуля створили хаб
      Ukrainer 2241
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук