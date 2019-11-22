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      Як вкрали 10 млн гривень у сиріт з дитячого будинку

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      Хто буде покараний за позбавлення дітей-сиріт можливості мати новий дах над головою. / Фото з відкритих джерел

      Два місяці пройшло з того часу, як велика родина на Миколаївщині могла би заселитися у новозбудований сучасний будинок сімейного типу. Але на сьогодні 10 дітей-сиріт позбавлені такої можливості. Хто винен?

      На минулому тижні на сайт "Карти ремонтів" надійшла скарга у достовірність якої, повірити важко. За словами скаржника, підрядник у кінці 2018 року отримав авансом 100% коштів у сумі понад 10 млн грн на будівництво дитячого будинку в місті Вознесенськ, що у Миколаївської області, але так його і не побудував. Тому ми здивувалися, коли виявилося, що ситуація реальна.

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      За даними порталу ProZorro, в грудні 2018 року між Управлінням ЖКГ та капітального будівництва Вознесенської міськради та ТОВ "ІВЕКО-БУД" був укладений договір на будівництво дитячого будинку сімейного типу за вул. Зіркова 1-б в м. Вознесенськ, Миколаївської області на суму понад 10,4 млн грн. При цьому замовником були відхилені дві дешевші пропозиції від інших учасників тендеру. Управління не барилось і вже через п'ять днів перерахувало на рахунок "ІВЕКО-БУД" аванс у розмірі 10,4 млн грн. Крім того частину робіт "ІВЕКО-БУД" планувало віддати по субпідряду ПВКФ "Нікотерм". Роботи за умовами договору повинні були виконані до 30 вересня 2019 року.

      25 лютого 2019 року на сайті Вознесенської територіальної громади з'явилося повідомлення про початок робіт із будівництва дитячого будинку. Проте, отримавши всі кошти наперед та маючи майже рік на виконання робіт, підрядник облаштував лише будівельний майданчик та заклав фундамент будівлі.

      будівництво

      будівництво
      Стан будівництва дитячого будинку не змінюється...

      Керівником та власником ТОВ "ІВЕКО-БУД" є Крупенко Костянтин Валентинович. За даними ЦВК в 2019 році він був кандидатом у народні депутати України за одномандатним виборчим округом №128, але програв на виборах.

      Як стало відомо із засідання постійної депутатської комісії Вознесенської міської ради ТОВ "ІВЕКО-БУД" відмовилось у добровільному порядку повернути аванс. Тому міська рада за прострочення Підрядником строків виконання робіт звернулась до суду з вимогою повернути кошти та відшкодувати збитки. Суд залишив позов без розгляду, бо у міського бюджету не знайшлося грошей оплатити 140 тис. грн судового збору. Далі у справу включилась прокуратура.

      На думку експертів Антикорупційного штабу, коли на побудову дитячого будинку виділяються авансом бюджетні кошти, а будівництво вчасно не завершується, то винен підрядник, який вчасно не завершив роботи та міські чиновники, які не проконтролювали належним чином дотримання календарного плану. Тому ми вже звернулися до прокуратури Миколаївської області та міської влади з проханням дати свою оцінку ситуації та запитати, хто буде покараний за позбавлення 10 дітей-сиріт можливості мати новий дах над головою.

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      Автор: Илья Кротенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Дети и несовершеннолетние Строительство Коррупция Новости Николаева
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