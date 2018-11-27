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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Алексей Чибисов

      Як воєнний стан відіб'ється на ситуації на Донбасі

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      Воєнний стан ввели в 10 оюластях
      Воєнний стан ввели в 10 оюластях / Фото з відкритих джерел

      Через відчайдушний опір політиків, які думали лише про майбутні вибори, а не про долю України, Рада ввела воєнний стан лише у частині регіонів, які мають принаймні на найближчі 30 діб стати форпостом оборони від російських загарбників.

      У переліку областей є й Луганська та Донецька, де своєрідний ВС і без того діє вже понад чотири роки. Там військові та залучені до ООС бійці мають розширені повноваження та можливості для протидії терористам, зокрема затримувати підозрюваних більше ніж на дві доби без висунення звинувачень.

      Звісно, більш цікавим є не те, як діятимуть військові ЗСУ та співробітники інших правоохоронних органів у тому чи іншому регіоні, адже головне питання полягає у тому, що робитимуть путінські найманці.

      І тут мова про дві версії розвитку подій: або Путін повномасштабно нападе, або ж ні.

      Безсумнівно, на вже існуючій лінії фронту окупанти посилять провокативні обстріли позицій ООС, а також волатимуть про "порушення миру українськими фашистами" із подвійними силами. Масштабні інформаційні атаки очікують не тільки на мешканців Донбасу, але й на всю Україну, тому що у рамках гібридної агресії Путіну та його посіпакам потрібно розділяти наше суспільство. Заяви про те, що чинна влада "використає воєнний стан для поліпшення власних рейтингів" чи для "позбавлення людей своїх конституційних прав" лунатимуть звідусюди.

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      Згідно із даними розвідки, російська наволоч планує напад на Бердянськ та Маріуполь. Це, звісно, можливо, але у такому наступі є сенс за умови повномасштабного вторгнення з інших боків. Саме тому введення воєнного стану і має на меті залатати дірки в обороноздатності хоча б тих регіонів, які можуть першими зустріти ворога. Прогнозувати, чи піде на це Москва на розповсюдження своєї армійської наволочі по інших регіонах України, окрім Донецького та Луганського дуже складно, адже, попри відсутність для наступу всієї інфраструктури типу розгорнутих польових шпиталів та достатніх сил батальйонно-тактичних груп, Кремль може діяти ірраціонально, тупо закидуючи нас м'ясом без належної підготовки для ведення бойових дій.

      Тим не менш, найбільш верогідним напрямком атак була та залишається лінія фронту на Донбасі. Навряд чи терористи підуть на захоплення населених пунктів, адже заморожений в існуючих кордонах конфлікт на Сході цілком влаштовує росіян. Але ж посилення локальних боєзіткнень обов'язково буде. Просто для тероризму, мовляв, ви дали повноваження військовим, подивіться, чим ми на це відповідаєм. А підвищення кількості поранених та загиблих хлопців лише дасть козир всіляким Тимошенко та іншим опозиціонерам, які розганятимуть зраду та казатимуть про те, що "в усьому вина Порошенка".

      При цьому не можна залишати осторонь той факту, що у зоні біля лінії зіткнення бійці ООС отримали розширені повноваження. Наприклад, співробітники СБУ зможуть без питань читати особисті переписки населення. Погодьтеся, нікому не цікаві нюанси особистого життя звичайних людей, а от якщо завдяки цій можливості спіймають кількох сепарів та вивезуть їх у лісополоси для спілкування, безпеки це може додати суттєвої. То ж, не треба перейматися та вестися на заяви популістів. Воєнний стан не тільки завдає трошки клопоту у вигляди обов'язкового носіння паспорту громадянам, але й суттєво посилює нашу із вами безпеку.

      А можливістю закривати підприємства, школи, затримувати без достатніх доказів та конфіскувати автівки ніхто особливо на перебільшує. Спитайте адекватних мешканців Донеччини та Луганщини у них без необхідності майже нічого не забирали, та й те було у 2014 році. 

      Читайте також: Напад на українські кораблі в Азовському морі: останні новини

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Новости Донецка Новости Луганска Война на Донбассе Публикации Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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